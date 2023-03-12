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新北文山農場年植450棵樹造林　打造螢火蟲秘境

▲新北年植450棵樹山海造林 文山農場打造螢火蟲秘境。（圖／新北市農業局提供）

▲新北農業局推動計畫型植樹，輔導新北市農會於轄管文山農場廣植林木。（圖／資料照／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

每年3月12日是一年一度的植樹節（Arbor Day），新北市政府農業局推動計畫型植樹，輔導新北市農會於轄管文山農場廣植林木，營造良好螢火蟲棲地，每年3月底到5月春夏交際時，在文山農場都可看到滿山點點螢火，彷彿身處奇幻世界，歡迎大家可趁著假日來趟賞螢小旅行，共享健康新森活。

新北市2022年度植樹節與新北市農會合作，邀集民間企業及團體於轄下文山農場宣示推動「新北山海造林計畫」，從森林到海洋透過公有造林計畫、民眾自主造林、海岸造林，珊瑚復育等公私協力模式，每年完成植樹4萬株、復育珊瑚500株，由山到海增加藍綠碳匯，同時新北市的森林覆蓋率也達76%，為六都第一。

▲新北年植450棵樹山海造林 文山農場打造螢火蟲秘境。（圖／新北市農業局提供）

▲文山農場「2023螢火蟲季」將於3月25日開跑。（圖／資料照／新北市農業局提供）

新北市農會響應市府計畫型植樹，針對農場場域特色，種植計450棵穗花棋盤腳、羊角藤及盤龍木，透過計畫植樹持續營造良好的螢火蟲環境棲地，除能促進生物多樣性及環境永續外，同時也能提供民眾心靈療癒的舒壓場域。此外，文山農場去年也邀請在地國中小師生共同野放3000隻螢火蟲幼蟲，相信今年度文山農場將成為大台北近郊特色的賞螢秘境。

新北市農會總幹事楊棟樑表示，森林是地球的肺，對於極端氣候調節扮演著重要的角色，2022年度與新北市府合作推動「新北山海造林計畫」，邀請民間企業及團體共同響應植樹，今年在3月份植樹月也有許多團體主動聯繫，規劃於文山農場植樹造林。文山農場「2023螢火蟲季」將於3月25日開跑，農場也推出「DIY賞螢半日遊」及「純賞螢」等多種遊程，報名非常踴躍，提早預約報名。

▲新北年植450棵樹山海造林 文山農場打造螢火蟲秘境。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農會針對農場場域特色，種植計450棵穗花棋盤腳、羊角藤及盤龍木。（圖／新北市農業局提供）

農業局長李玟表示，新北市以「新北山海造林」、「原生植物復育」等多元政策，推動全年「計畫型植樹」，植樹帶來環境的改變也是全民共享，每年3月底到5月春夏交際時也是螢火蟲繁殖期，植樹計畫促進環境多元永續，近期也將看到螢火蟲大爆發的成果，來趟季節限定賞螢小旅行，共同享受健康新森活。

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