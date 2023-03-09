基隆響應「為女著紅日」　副市長邱佩琳籲關心女性心血管健康

記者郭世賢／基隆報導

為響應國際行動「Go Red for Women」，台灣女人連線自2016年起將每年3月第2個星期五訂為「為女著紅日」，隨著每年不同主題促進社會對女性心血管健康的認識，基隆市副市長邱佩琳邀請民眾，於10日當天穿著紅色衣飾響應「為女著紅」，提升對女性心血管健康的重視。

▲基隆市政府響應「為女著紅日」。基隆副市長邱佩琳。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

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基隆市副市長邱佩琳於9日率領衛生局團隊穿上紅色衣飾，共同響應為女著紅行動，希望透過充滿激情、情感豐富的社會倡議行動，讓女性能夠掌控自己的心臟健康。

邱佩琳也提醒女性朋友，因在生理結構關係，常會經歷經期血液流失、懷孕鐵質需求增加、分娩出血等生命歷程，較容易發生貧血問題，而女性往往容易對貧血習以為常、忽略貧血帶來的健康警訊，其實長期處於貧血狀態，會對心臟造成負擔，容易有心衰竭的問題，嚴重者甚至會增加腦受損和失智症的風險。

▲基隆副市長邱佩琳籲關心女性心血管健康。

邱佩琳表示，這次響應網路著紅行動，支持女性朋友愛家人更要愛自己，多了解貧血和心血管疾病的關係，一起重視女人「心」最重要的小事。邀請民眾3月10日當天，一起穿上紅色衣飾共同響應「為女著紅日」，關心身邊女性家人朋友的健康。