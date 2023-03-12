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公私合作海洋造林　新北4年復育超過1700株珊瑚

▲公私合作海洋造林 新北4年復育超過1700株珊瑚。（圖／新北市漁業處提供）

▲海洋資源復育園區內珊瑚農場內精心養殖的珊瑚。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年3月12日植樹節是在倡導人們保護與改善生態環境、增加環境綠化，讓地球變得更加美麗與健康，新北市東北角卯澳灣內也正在進行「海洋造林-珊瑚復育」的計畫，在新北市漁業處與國立臺灣海洋大學及各路志工與企業的攜手努力下，4年來已完成復育1725株珊瑚，並移植500株珊瑚至卯澳灣週邊海域，將海灣打造成美麗的珊瑚苗圃。

珊瑚礁是全球最多樣化和生物量最豐富的海洋生態系统之一，但近年來海洋環境受到人類活動和氣候變化等因素的影響，珊瑚礁正在遭受破壞和消失。新北市政府為了改善海洋生態，推動珊瑚復育，與國立臺灣海洋大學海洋環境與生態研究所所長識名信也教授合作，自2019年開始每年在新北市海洋資源復育園區內的海底養殖池種植約450株珊瑚株，養殖到適合移植的體型時，再移植到本市海域。

▲公私合作海洋造林 新北4年復育超過1700株珊瑚。（圖／新北市漁業處提供）

▲將生長健康的珊瑚移植至卯澳灣珊瑚苗團中。

漁業處表示，從2022年開始，團隊在卯澳灣海域調查6個珊瑚移植地點，再依據珊瑚移植操作可行性、適合珊瑚生長的海水深度（約為3-10公尺）、海底地形與地質堅硬程度、海底沈澱物的多寡、海流強弱與大型藻類生長程度等項目，評估後選定3處適合進行珊瑚移植的地點，去年移植500株珊瑚至卯澳灣週邊海域，今年也將持續規劃及進行珊瑚移植。

漁業處說，2022年夏天在海洋資源復育園區辦理「珊瑚移植工作坊」課程，招募了25名具有進階開放水域潛水證(AOW)且對海洋與珊瑚復育有興趣的夥伴，課程結束後許多志工夥伴持續參與移植珊瑚與照顧珊瑚的工作，協助種植珊瑚、照顧與維護等工作。

▲公私合作海洋造林 新北4年復育超過1700株珊瑚。（圖／新北市漁業處提供）

▲將生長健康的珊瑚移植至卯澳灣珊瑚苗團中。

此外，也有遠雄人壽等企業的投入，率領志工來海洋資源復育園區，學習珊瑚相關知識及參與種植珊瑚，2022年除了漁業處及海洋大學團隊復育500株，遠雄人壽加碼復育約200株於園區海底養殖池，這些珊瑚未來也將由漁業處及海洋大學團隊陸續規劃移植到卯澳灣中。

漁業處長張麗珍表示，新北市政府與企業共同用行動響應保護海洋生態系的平衡，實踐聯合國永續發展目標（SDGs）第14項：「保育及永續利用海洋生態系」。在植樹節除了關注陸地的綠化和生態保護，也可以關注海洋的保護及珊瑚復育，藉由珊瑚移植與復育的行動，能恢復海洋生產力與提高生物多樣性，並提供各式的海洋生物庇護、攝食與生殖的場所。

張麗珍說，已將新北市海洋資源復育園區，打造成珊瑚的復育基地，後續將繼續把復育後強壯且健康的珊瑚，移植至卯澳灣天然海域的珊瑚苗圃中。對珊瑚復育及參與志工活動有興趣的朋友，可追蹤新北市漁業處網站、新北漁樂快爆FB與珊瑚農場FB等網頁。

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