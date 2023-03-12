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社會 社會焦點 保障人權

2寶爸和少女上摩鐵拍動作片！妻寫信求情　法官一查手機打臉了

▲桃園市李姓男子前年在桃園市某國中擔任代課老師，竟帶女學生多次上摩鐵挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新北雙寶爸和未成年少女上床，為了減刑還拿出妻子親筆信代為道歉。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北44歲管姓雙寶爸迷戀未成年少女，不僅和12歲的國一女學生上摩鐵，還帶相機將過程拍成性愛片，被逮後管男深怕坐牢，拿出妻子的親筆信代為道歉求情。不過法官認為，管男過去不只和一名未成年少女上床，且犯後並未真心反省，不值得同情，依犯對於未滿14歲之女子為性交罪等罪，合併處4年6月徒刑，全案還可上訴。

判決指出，管姓男透過臉書，認識12歲國一少女萱萱(化名)，於2020年12月21日晚間將萱萱帶到摩鐵上床，還沒做任何避孕措施，同時特地準備數位相機，將兩人性愛過程錄下來以便欣賞。而後少女家人發現兩人關係，報警處理。

全案審理時，管男對犯行避重就輕，不斷表示「沒有印象了」，僅說自己相當後悔，希望法官能看在他家人和小孩的份上，給他機會，並拿出妻子幫他親筆寫的信代為道歉。

妻子信中則表示「先生犯下大錯讓對方受傷，深深虧疚讓我煎熬無地自容，為人妻我不容卸責，為人母我對那個孩子滿是歉意自責，想好好抱抱她說聲對不起請求她原諒，對不起讓她太早面對人性的險惡不堪」，並懇請法官轉交另一封道歉信給被害少女家屬。

不過法官查看管男手機內容，發現管男在和萱萱發生關係前，於2019年就曾和多名未成年女學生來往，還和其中一位少女小香(化名)上床，小香更表示「每次見面都是做愛」，並親暱稱呼管男為「老公」，可見管男相當迷戀未成年少女，素行並非良好。

法官認為，管男並未坦承犯行，甚至表示想到自己的家人及小孩，希望法官能給他機會，卻未從受害者的角度反省自己的錯誤，對比太太積極代為承認他的錯誤，更是突顯管男並未認錯，只想著怎樣才能不被關進監獄，無法給予同情減刑，依犯對於未滿14歲之女子為性交罪、拍攝少年之性影像罪，合併處4年6月徒刑，全案還可上訴。

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