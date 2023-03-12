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社會 社會焦點 保障人權

連跑5處才買到2盒蛋！汐止女一轉身就悲劇　放腳踏車籃秒被偷

記者張君豪、莊智勝／新北報導

新北市汐止區一名葉姓女子今(12日)在臉書社團「汐止集團」PO文表示，好不容易才在便利商店以172元買到2盒雞蛋，但只是回頭進店補買商品，再走出時，放在腳踏車籃子裡的2盒雞蛋竟然就被偷了。警方獲報後過濾監視器，循線追查涉案的郭男(61歲)到案，全案訊後依竊盜罪嫌函送士林地檢署。

▲▼汐止女買到2盒雞蛋，一轉身馬上就被偷。（圖／記者張君豪翻攝）

▲葉女一早騎著腳踏車連跑了5個地方，好不容易才在便利商店架上買到最後2盒雞蛋。（圖／記者張君豪翻攝）

由於最近全台鬧蛋荒，雞蛋價格水漲船高，且各大通路幾乎都缺貨；業姓女子在臉書社團PO文表示，今早跑了全聯、家樂福、傳統市場、美聯社等多個地方都撲空買不到雞蛋，好不容易到了福德一路的便利商店，剛好看到架上還剩下最後2盒雞蛋，立刻結帳並放到腳踏車籃子裡，隨後想到漏買了一項商品，轉身再進便利商店，沒想到一出來後雞蛋竟然就丟了，葉女當場傻眼直呼「我的天啊，這是台灣、這是台灣，我真不敢相信啊！」

汐止社后所警方表示，今上午9時50分接獲葉女報案，到場了解後發現超商外無監視器，遂先帶葉女返所製作筆錄，並積極過濾周遭監視器畫面。警方表示，葉女起初因損失金額僅172元，認為不高，不願意浪費警力，惟經溝通後仍於下午1時40分製作筆錄，並完成報案程序，警方經循線追查後，也於下午鎖定61歲的郭姓男子犯案，並循線通知帶返所偵辦，全案依竊盜罪嫌函送士林地檢。

▼61歲的郭男成了「偷蛋賊」，下午即遭警方逮捕帶回。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼汐止女買到2盒雞蛋，一轉身馬上就被偷。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼汐止女買到2盒雞蛋，一轉身馬上就被偷。（圖／記者張君豪翻攝）

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