偷高檔洋酒留空盒「皇家禮砲藏外套」　愛喝買不起...犯案逾20件

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區農會超市日前遭到1名男子竊取高單價洋酒，男子將威士忌禮盒內的酒瓶取出藏在外套內，店員在清點商品時，發現僅剩禮品空盒，金山警分局警員接獲報案，經調閱店內監視器，一眼認出為轄區內邱姓慣竊，警方循線逮到他，發現他專偷高單價洋酒，已犯下20多起竊酒案，訊後依竊盜罪移送基隆地檢署偵辦，並呼籲商家提高警覺。

▲新北男慣竊專偷洋酒「藏外套」 。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

警方指出，金山區農會超市店員日前清點貨架時，發現某款知名威士忌禮盒內容物遭竊，只剩下外面的紙盒，金山派出所警員調閱店內監視器，馬上認出是轄區的一名邱姓慣竊所為，邱男利用商家忙碌時，直接將貨架上禮盒內的威士忌取出後藏於外套內，再將空盒放回原處，意圖延遲被查獲的時間，警方發現又是邱男犯案，立刻查緝到案。

警方經查，邱男在金山萬里一帶遭金山警方查獲之竊盜案件多達20餘件，以竊取高價洋酒為主，邱男平日喜愛飲酒卻又無錢購買，看到貨架上的好酒就忍不住下手行竊；警方另發現10日萬里加投的便利超商，邱男用相同手法竊取洋酒，邱男為轄區慣犯，其手法大致為竊取超商、雜貨店酒品自行飲用。

▲警方調閱店內監視器，馬上認出是轄區的一名邱姓慣竊所為。

金山警分局長蔣叔君強調，警方除將邱男移送偵辦外，將持續擴大清查該嫌是否涉及其他刑案；另向轄內超市、便利商店以及雜貨店發出預警，提醒從業人員多加注意防範，如有類似情形發生，請儘速報警處理。

▲邱姓男子專偷高單價洋酒。