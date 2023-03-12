▲新北號召里民擔任動物保姆，新店小城里認養小棧送養百隻貓。（圖／新北市動保處提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處持續與里長合作設立動物認養點，新店區小城里里長郭仁澤小時候家裡常收容救援犬貓，於2021年8月24日成立小城里愛心認養小棧，結合里辦公處照護街頭受難犬貓，更號召社區志工褓姆及代養小貓，截至2023年2月已替新店動物之家，成功送養及代養合計超過上百隻奶貓及幼貓。

小城里里長郭仁澤從小就喜愛動物，家裡常收容在外頭救援犬貓，社區只要出現走失寵物，就會立即發照片到社群網站、大小群組請里民鄉親幫忙協尋、進行認領，他當上里長後更號召小城社區志工擔任動物褓姆工作，協助未開眼動物餵奶及代養病弱小貓等，動保處獸醫師也會不定期到里辦公室，協助里內街頭動物施打預防注射、醫療及絕育等，以維護街頭動物的福利，並期待民眾至小棧認養動物與毛寶貝相逢結緣。

▲感謝志工保姆及代養小貓。

郭仁澤表示，他希望這些流浪動物都能有安頓之處，所以在里辦公室成立認養小棧提供民眾就近認養，目前已成功送養及代養奶、幼貓超過上百隻，更在動保處的協助下將里辦公室整理作為里內街貓、街狗及野生動物的臨時救護中心，除協助動物絕育、醫療外，目前也已救援犬貓超過50隻，並召集里民成為愛心褓姆，減少貓狗與社區民眾衝突，也提升居民動保意識，且響應TNVR工作，讓更多街貓街狗可以在社區生活與居民共處，並逐步減少數量，達到友善動物社區的目標。

動保處長楊淑方表示，新北市有8個公立動物之家，為提高毛寶貝認養率，動保處將持續與各里辦公處合作設立認養小棧，成立愛心小棧聯絡網方便民眾就近認養，歡迎有計畫認養寵物的家庭，可以到新北市愛心小棧聯絡網認養毛寶貝。即日起凡到新北市認養毛寶貝，即可獲得專屬白金卡及飼養寵物認證卡各1張，憑卡享有價值近萬元的優惠，包括「免費絕育手術」、「終身免費狂犬病疫苗施打」、「1次內外寄生蟲及心絲蟲預防投藥」、「免費1年份犬貓核心疫苗施打」、「憑卡至新北市151家動物醫院享有該寵物終身免收掛號費」、「半年內檢診醫療服務及公務獸醫電話諮詢」等，歡迎市民踴躍認養。

▲認養人快樂將貓帶回家，並與里長及認養貓咪快樂的合影。