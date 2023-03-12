北海岸菜車孤輪盃！翹孤輪影片被傳IG...桃園男下場慘

記者郭世賢／新北報導

新北市金山警分局於4日晚間執行網路巡邏時，發現有民眾在社群平台號召50多輛機車車隊，5日清晨前往北海岸夜遊「翹孤輪」，警方立即派員前往三芝、石門交界進行交通稽查，但經過稽查點後，居然其中有1名囂男子將「翹孤輪」的影片上傳IG，警方調閱現場監視器與盤查資料交叉比對，將男子查緝到案，警訊後依公共危險罪函送士林地檢署偵辦。

▲北海岸夜遊「大玩翹孤輪」還PO網耍帥。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

根據民眾貼文顯示，「北海岸菜車孤輪盃」汽、機車車隊於4日22時許於新莊化成路出發集合，到場請熄火保持安靜維持秩序，22時30分準時出發北海岸集合，同時以「騎最原廠的車」、「翹最高的輪」為號召，於5日凌晨0時50分許率約50餘台汽、機車經過三芝。

金山警分局警員提前於三芝、石門交界八甲路口設下臨檢點，然而進入轄區的車輛，均為原廠車輛，但經過臨檢點後，其中1名汽車乘客在車內持手機錄影，將1名21歲的張姓男機車駕駛於三芝路段，「翹孤輪」危險駕駛的影像上傳IG，還不忘提醒「前面有警察臨檢」。

▲以「北海岸菜車孤輪盃」社群平台號召50多輛機車車隊。

警方掌握相關影像後，比對路口監視器畫面與盤查資料，通知家住桃園的張男到案說明，警訊後依違反刑法185條公共危險罪函送士林地檢署偵辦，同時告發同型車輛無照駕駛5件、牌照記點註銷1件、並通報噪音車輛10件。

金山警分局長蔣叔君表示，冬去春暖時節飆車族也蠢蠢欲動，北海岸居民也屢次反映噪音車輛及飆車族妨害安寧，金山警分局體察民情，規劃臨檢及取締交通違規專案勤務，全力查辦不法車輛。

蔣叔君強調，請夜間駕駛車輛行經北海岸之民眾，依照速限及道交規定行駛，切勿心存僥倖心態於人煙稀少區域危險駕駛，也請用路人體諒北海岸居民長者居多，夜間行經時降低速度，以免打擾居民睡眠。