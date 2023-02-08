夏立言將見「統戰規劃師」王滬寧　綠：他應明確傳達台灣主流民意

▲中共中央對台工作領導小組副組長王滬寧。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨副主席夏立言今（8日）將率團訪陸，傳出除會面國台辦主席宋濤外，也將見中共中央對台工作領導小組副組長王滬寧，而王滬寧更是一國兩制台灣方案設計師，對此，民進黨立委洪申翰表示，夏立言應該明確傳達台灣主流民意：拒絕統一、拒絕統戰，不應讓會面成為統戰的一部分，甚至是被中共拿來消費，相信大家不會接受這樣的狀況。

近期土耳其爆發強震，民進黨團幹事長鄭運鵬表示，土耳其這次發生大地震，台灣也帶隊前往救災，不管是不是友邦，Tawian can help不是講講而已，都實質在第一時間協助，政府做救災協助、民間也願意出錢出力，代表黨團感謝這些好朋友們，幫忙土耳其救災。

鄭運鵬指出，遺憾的是，台灣勇士第一時間幫助救災時，中國的官媒跟網軍卻忙著統戰，相當諷刺且悲哀，台灣救援部隊一出場救援，中國就開始宣傳大中國主義，馬上矮化成中國台灣台北市救援隊。

鄭運鵬表示，過去在日本賑災部分，台灣的物資跟金援，都會被中國媒體當作是他們的貢獻，忙著統戰、向內阿Q， 這就是中國對台灣態度，人命關天還可以做統戰的無聊戲碼，真的很悲哀。

對於夏立言訪中，鄭運鵬表示，今天是夏立言前往中國訪問的第一天，盼夏立言可以看到這些吃豆腐的行為，希望他旅途順利，也希望他可以看到中國對台灣例行性的戰鬥機、飛彈、戰艦等各種方式威脅，他有沒有辦法表達台灣嚴正的抗議跟不滿？他應該要明確表達國民黨並不能接受宋濤提出的一個中國原則、一國兩制方案。

鄭運鵬指出，既然國民黨派如此高層級代表前往中國，該維護中華民國主權、維護台灣尊重、維護兩國間正常往來條件中，台灣不能被矮化，也不能接受一個中國原則、一國兩制，這點希望國民黨副主席應該要明確表達。

立委劉世芳表示，夏立言連兩年到中國大陸訪問，希望他平安順利，2022、2023年訪問時機都非常奇妙，2022年8月剛好是裴洛西離台、中共圍台軍演造成轟動，2023年則是美國務卿布林肯為間諜氣球取消訪陸行，而國民黨兩次訪陸行，第一次叫關懷聆聽、第二次叫交流對話、關懷民生。

劉世芳直言，去年國台辦張志軍講的一樣，雙方共同回顧兩黨堅持九二共識、反對台獨基礎上，攜手推動兩岸關係和平發展，看起來夏立言看起來訪中時，對於九二共識是有共識的 ，夏立言去年八月到中國大陸訪問後，同月10號，中國國務院特別提到，九二共識就是一中原則。

劉世芳質疑，國民黨跟共產黨訪問成行的前行條件究竟是什麼？夏立言這次特別提到交流對話跟關懷民生，但到底是黨對黨的交流還是要負責傳達2024總統大選狀況？夏立言此行目的有沒有想要幫助2024國民黨重返執政？

劉世芳指出，若涉及政府對政府談話時，必須要由執政黨政府官員，不管是農產品或是食品類跟經貿議題，哪有可能是在野黨和中方的談判基礎，究竟是基於什麼前提下促成的訪問？夏立言應清楚交代。

洪申翰表示，王滬寧是統戰規劃師，更是黨內反美鷹派，夏立言帶著國民黨去給共產黨面試，他屆時會見到王滬寧，希望夏立言應該明確傳達台灣主流民意：拒絕統一、拒絕統戰，這是台灣絕大多數人民共同的心聲，如果夏立言不這樣做，這次會面會成為統戰的一部分，甚至是被中共拿來消費，相信大家不會接受這樣的狀況。