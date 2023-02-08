快訊／台南立委初選開打！郭貞慧宣布參選立委　對戰賴惠員

▲郭貞慧宣布投入台南市第一選區立委初選。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨2024立委初選開打，台南市觀旅局前局長郭貞慧8日舉行記者會，宣布參與台南第1選區立委初選，將對戰尋求連任的立委賴惠員，近日兩人都掛起「信賴台灣」看板與民進黨主席賴清德合體，引發熱議。郭貞慧強調，她響應賴清德「不會有現任優先」的號召，初選是競爭不是鬥爭，民進黨要讓選民看到改革的決心。

郭貞慧的先生、農委會前副主委李退之曾參與2020立委初選失利，此次參選被聯想有「代夫出征」意味。郭貞慧今天上午前往立法院舉行參選記者會，包括台灣韜略策進協會副理事長張宇韶、台南市休閒農業理事長賴金瑞、台南市旅行同業公會副理事長趙宇萱、青農聯誼會公關組長王莨耿、台南市民宿文化發展協會理事長柯凱文、台南市溫泉協會理事長林憲堂與會力挺。

值得注意的是，郭貞慧在台南掛起「信賴台灣」看板與賴清德合體，並提供台南市長黃偉哲、被視為賴清德子弟兵的立委林宜瑾、同黨立委林靜儀錄製的加油影片。黃偉哲說，對於郭貞慧離職，很多觀旅局同仁和市民朋友，都高度給予肯定，她在任內的表現大家都印象深刻。

郭貞慧特別在參選聲明中表示，賴清德特別強調「不會有現任優先」條款，所有有志服務故鄉的人才，都需要經過黨內初選，因此她第一時間響應賴主席的號召，期盼自身參選能夠與自己一樣有熱情、有專業的心血投入黨內初選，「初選是競爭不是鬥爭，民進黨要讓選民看到改革的決心，為此，我義無反顧。」

郭貞慧說，她從大學時代就在帶團、做服務的工作，後來進入到媒體圈、企業界，並於2016年回到台南，從時任市長的賴清德手上接下台南市台日友好交流協會工作，期盼把過去專業放到家鄉服務，幾年前賴清德參與總統初選的訪日行，見到了3位日本首相，也是她協助規劃安排的。

「這一路走來到現在，我相信，我也會抱持著這樣的精神到地方去」，郭貞慧說，她喜歡親力親為，身為牡羊座0型人一刻都等不了，在擔任台南觀旅局長期間，每天至少舉辦3場說明會，也推動台南觀光國際交流，與美國、日本、韓國、泰國、越南、匈牙利、克羅埃西亞等國家互動，若當選立委，亦期盼將「台南共好」的精神推展到全世界，「第一選區、第一名的局長，我媽媽是將軍人，我爸爸在鹽水讀書長大，我自己嫁到新營去，我的親戚在柳營，期盼透過我的努力，讓我的選區在山與海被台灣看見，也希望可以翻轉。」

至於外界解讀此次參選是「代夫出征」，郭貞慧表示，她參選不能說是「代夫出征」，因為兩人本來就是「各自精彩」，每個人都有自己的本質和經歷，她是第一次參選，也希望藉著先生深厚的政治能量，未來在為地方服務時，能夠有加乘的效果。

張宇韶會中擔任主持人特別介紹說，郭貞慧是台日交流中的「無名英雄」，例如去年賴清德前往日本哀悼前首相安倍晉三，背後就有其助力；柯凱文談及，郭貞慧觀旅局長任內為業者爭取疫苗，還解決了現任立委兩個月間無法解決的蜂巢騷擾民宿的問題，「真的是很在地，很有執行力的，我們的局長。」