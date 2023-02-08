夏立言親揭赴陸3大目的！　怒斥綠「朝貢說」：汙衊又自貶身價

▲夏立言今啟程訪中並於機場受訪。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副主席夏立言今（8日）開啟訪中之旅，預計拜會國台辦新任主任宋濤。今日上午夏立言在桃園機場受訪表示，兩岸看似春暖花開，此行主要是關懷民生，並且「互相了解」，對於民進黨質疑國民黨「朝共」說，夏立言則強調，國民黨身為在野黨無權與對岸談判，只是去反映民心、處理民生問題，絕非朝貢，「民進黨也強調溝通對話，為何他們就不是朝共？」直言綠營用政治性語言批判完全沒有意義，是自貶身價。

夏立言受訪指出，此行有三大目的，第一就是關懷在陸台生、台商，這幾年他們的生活的確有困難，第二就是表達台灣很多中小企業，農漁民、旅遊業他們所遭遇到的困難，以及希望能夠解決，幫助他們轉達請託，第三就是大陸涉台系統有改變一些人事，想去了解一下，這次去就這三個單純目的，過去因為疫情，兩岸往來發生很多困難，現在似乎春暖花開，能夠去都是好事情。

夏立言進一步表示，蔡英文總統與台商見面時，也表達希望能更正面交往對談，陸委會主委邱太三也說對話總比對抗好，在這氛圍下，國民黨赴陸傳達基層心聲，「我們是反對黨，沒有被授權，也沒有權力談判及諮商，唯一能做的就是希望能夠得到一些好的結果，外面許多政治攻擊，對我來說都不存在」，這次去就對話、關懷民生而已，也不為任何政治人物去發聲。