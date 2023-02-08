　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南正副議長遭民進黨停權3年　黃偉哲：不希望有政治鬥爭

▲台南市議會第4屆第1次臨時會開幕第1天，就因正副議長賄選案，議場再現火爆氣氛，藍綠議員口角不斷，甚至爆發議員推擠衝突，現場一片混亂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲民進黨籍台南市議會正副議長遭民進黨停權3年，台南市長黃偉哲表示，議會開議為了市民的權益跟福祉，以民生為優先，不希望有人從事政治鬥爭。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會第4屆第1次臨時會8日上午召開，正副議長邱莉莉、林志展遭民進黨中評會停權3年，市長黃偉哲指出，2人沒被起訴也沒有判決，中評會是用一個比司法還高的標準他予以尊重，相對其他政黨，有的縣市首長被起訴、縣市議員被起訴，卻沒有任何動作，民進黨標準嚴格多了，也不需要別人在那邊說三道四。

對於媒體關心新會期的開始，會不會擔心因為這個司法案件，各黨之間的杯葛，黃偉哲市長指出，市府團隊進來議會列席，是為了福利和民生，為了市民的權益跟福祉，我們是為了民生，不希望有人在從事政治鬥爭，這個部分市府立場是很堅定，也是依照法律的規定來議會來列席，為的是市民福祉、福利以及民生。

黃偉哲市長表示，市府的立場很堅定，市長本人會依照法律的規定來議會來列席，而議會審查預算、與市府共同推動建設，是府會共同的責任，這些議案裡面，有孩子的教育經費、有地方的重大建設，希望大家能夠以市民的福祉為優先，遵守兩大原則：1、市民優先：本次開議有近50項墊付案要審，其中包括家暴防治、身障扶助、育兒津貼等重大社會福利。2、市政優先：包括路平、治水、治安、學校設施等預算也必須爭取議員支持。

黃偉哲市長重申說，議會開議是為了福利和民生，為了市民的權益跟福祉，以民生為優先，不希望有人從事政治鬥爭。

據了解，台南市議會正副議長選舉賄聲賄影，民進黨主席賴清德上周主持中執會時，將遭控涉賄一百五十萬元交保的的台南市議長邱莉莉、一百二十萬元交保的副議長林志展移送中評會，且建議處停權處分。中評會7日以共識決決議，予以最重停權3年的處分；至於是否影響未來議員連任，中評會主委賴瑞隆說明，將就司法調查結果出來後再做處置，若有買票、賄選事實，就依照「黨章」及「廉政條例」做處理。

ET快訊
獨／曾帶隋棠看屋！　房仲曝前屋主「受夠鄰居」搬家：樓下住戶很
快訊／台灣搜救隊抵達災區　震撼畫面曝光
員警聽到了！隋棠家「踱步聲」約2秒　曾2度敲門都未獲回應
建國高架變停車場！醉男匝道急轉　撞橋墩翻車畫面曝
快訊／鄰居大反擊　隋棠最新回應！
方順吉前妻「鬆口離婚真相」！　連道歉2次：讓阿吉對我失望了
海軍也爆性愛片！　輔導長偷吃女下士被抓包
風向大轉！隋棠「聲明1句話」藏導火線　鄉民看懂了：果然有內情
隋棠控榔頭威嚇！鄰列7罪狀喊告　土耳其地震小姊弟困17小時乞
隋棠被控惡鄰！管理室人員曝「調解進度」：確實反映多次

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林青年創業補助金2.0開跑　青年創業專案最高補助200萬

遊客牡丹旭海繞不出往台東路　恆春警熱心指點

台南正副議長遭民進黨停權3年　黃偉哲：不希望有政治鬥爭

雲林餐廳業推松阪雞料理　每隻雞僅取1.3兩超珍貴

英國在台辦事處、國家高齡創新研究中心來訪　黃偉哲：向英國學習

噪音車橫行擾寧　台南警監環聯合稽查大執法

大溪花海休閒農場加入休閒農業區家族　大溪康莊休區增添生力軍

「2023桃園燈會」最後一周拚好康！　擲筊活動拿apple watch

少子化浪潮衝擊　楊勝評帶領開南大學開拓海外招生

台水公司配合台電停電施工辦理「食水坑加壓站」　楊梅區9日停水

女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

歐陽娜娜現身林俊傑演唱會！　被CUE上台...合唱《可惜沒如果》

警證實隋棠擾鄰畫面曝！敲門勸導被已讀不回　屋內有聲響拒回應

5隻汪店門口「待基」　乖乖坐等主人超忠心

放任子女嬉鬧...隋棠遭控惡鄰　鄰居怒報案！警勸導無回應

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

日歌手唱抒情版《灌籃高手》　夜市人潮圍觀：是青春回憶！

雲林青年創業補助金2.0開跑　青年創業專案最高補助200萬

遊客牡丹旭海繞不出往台東路　恆春警熱心指點

台南正副議長遭民進黨停權3年　黃偉哲：不希望有政治鬥爭

雲林餐廳業推松阪雞料理　每隻雞僅取1.3兩超珍貴

英國在台辦事處、國家高齡創新研究中心來訪　黃偉哲：向英國學習

噪音車橫行擾寧　台南警監環聯合稽查大執法

大溪花海休閒農場加入休閒農業區家族　大溪康莊休區增添生力軍

「2023桃園燈會」最後一周拚好康！　擲筊活動拿apple watch

少子化浪潮衝擊　楊勝評帶領開南大學開拓海外招生

台水公司配合台電停電施工辦理「食水坑加壓站」　楊梅區9日停水

土耳其震災「屍體丟路邊數小時」　救援太慢！家屬徒手搬瓦礫找人

籃網小將湯瑪斯連3場飆破40分！創聯盟「史上最年輕」紀錄

貨款進私人帳戶避稅「行之有年」　大洋橋果董座涉逃稅3593萬

為何連任議員後又喊選立委？　徐巧芯曝原因：願承受落跑批評

獨／曾帶隋棠看屋！　房仲曝前屋主「受夠鄰居」搬家：樓下住戶很出名

快訊／台灣搜救隊抵災區　8樓建物「1到3樓直接不見」驚悚畫面曝

蔣少宏提薪資仲裁　丁仲緯：期待比較高

隋棠若戰下去「2大隱憂曝光」　PTT推搬到這裡：不怕吵到樓下

員警聽到了！隋棠家「踱步聲」約2秒　曾2度敲門都未獲回應

【即時民調 】隋棠遭控擾鄰　 您覺得誰有理

地方熱門新聞

台北50年回收廠停業　他斷炊淚：不撿了

2023桃園燈會最後一周　擲筊拿apple watch

台南菜市場千鈔貼地上　近萬人讚爆

水林番薯寮媽元宵夜巡　全村都在放煙火

台電辦理「食水坑加壓站」施工　9日停水

全家2車出遊　爸媽回家才驚覺5歲兒不見了

慰問鹽水蜂炮燒燙傷民眾

台南正副議長遭停權3年黃偉哲不希望有政治鬥爭

雲林猴狠衝駕駛座猛拉　BMW哥嚇傻

情人節「跳樓」　半山夢工廠邀民眾高調示愛

台南警監環聯合稽查大執法

雲林餐廳業推松阪雞料理　每隻雞僅取1.3兩

陽金公路土石崩　淨水廠被全吞噬

大溪花海休閒農場加入　康莊休區添生力軍

更多熱門

相關新聞

夏立言將見「統戰規劃師」王滬寧　綠：他應明確傳達台灣主流民意

夏立言將見「統戰規劃師」王滬寧　綠：他應明確傳達台灣主流民意

國民黨副主席夏立言今（8日）將率團訪陸，傳出除會面國台辦主席宋濤外，也將見中共中央對台工作領導小組副組長王滬寧，而王滬寧更是一國兩制台灣方案設計師，對此，民進黨立委洪申翰表示，夏立言應該明確傳達台灣主流民意：拒絕統一、拒絕統戰，不應讓會面成為統戰的一部分，甚至是被中共拿來消費，相信大家不會接受這樣的狀況。

回嗆綠營「朝共說」　夏立言：汙衊又自貶身價

回嗆綠營「朝共說」　夏立言：汙衊又自貶身價

初選開打！郭貞慧宣布參選立委　對戰賴惠員

初選開打！郭貞慧宣布參選立委　對戰賴惠員

傳鄭麗君2024挑戰林昶佐？　綠指「非事實」

傳鄭麗君2024挑戰林昶佐？　綠指「非事實」

夏立言赴陸綠酸爆　藍提「酒店極樂團」反擊

夏立言赴陸綠酸爆　藍提「酒店極樂團」反擊

關鍵字：

台南議長民進黨停權黃偉哲鬥爭

讀者迴響

熱門新聞

快訊／隋棠鄰居2號受害者現身！手握拿榔頭威嚇證據

鄰居怒提「隋棠7罪狀」開戰了！揪1證據照反擊

全家掛急診！　醫示警：這波快速傳播

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

麻衣被斷10年豪門金援「靠存款度日」！

消防夫妻勒索麥當勞7千萬　檢批藉此買房

樓下鄰居不忍了！再爆隋棠「私下態度」

LINE通話壞了？沒響鈴「直接變未接」

快訊／半個台灣有感！今晨規模4.4地震

短褲醉妹停車場遭2男性侵　恐怖影片瘋傳

他求姻緣「香油錢離奇回歸」慘被月老退費

一碰就射！26歲鮮肉壞壞「30秒結束了」狂被甩　求醫救他

隋棠8千萬豪宅管委會首發聲！

新生娃「緊握避孕器」正面照曝光

警證實隋棠擾鄰畫面曝　敲門勸導被已讀不回

更多

最夯影音

更多
女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦

女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦
台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

歐陽娜娜現身林俊傑演唱會！　被CUE上台...合唱《可惜沒如果》

歐陽娜娜現身林俊傑演唱會！　被CUE上台...合唱《可惜沒如果》

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面