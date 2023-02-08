台南正副議長遭民進黨停權3年　黃偉哲：不希望有政治鬥爭

▲民進黨籍台南市議會正副議長遭民進黨停權3年，台南市長黃偉哲表示，議會開議為了市民的權益跟福祉，以民生為優先，不希望有人從事政治鬥爭。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會第4屆第1次臨時會8日上午召開，正副議長邱莉莉、林志展遭民進黨中評會停權3年，市長黃偉哲指出，2人沒被起訴也沒有判決，中評會是用一個比司法還高的標準他予以尊重，相對其他政黨，有的縣市首長被起訴、縣市議員被起訴，卻沒有任何動作，民進黨標準嚴格多了，也不需要別人在那邊說三道四。

對於媒體關心新會期的開始，會不會擔心因為這個司法案件，各黨之間的杯葛，黃偉哲市長指出，市府團隊進來議會列席，是為了福利和民生，為了市民的權益跟福祉，我們是為了民生，不希望有人在從事政治鬥爭，這個部分市府立場是很堅定，也是依照法律的規定來議會來列席，為的是市民福祉、福利以及民生。

黃偉哲市長表示，市府的立場很堅定，市長本人會依照法律的規定來議會來列席，而議會審查預算、與市府共同推動建設，是府會共同的責任，這些議案裡面，有孩子的教育經費、有地方的重大建設，希望大家能夠以市民的福祉為優先，遵守兩大原則：1、市民優先：本次開議有近50項墊付案要審，其中包括家暴防治、身障扶助、育兒津貼等重大社會福利。2、市政優先：包括路平、治水、治安、學校設施等預算也必須爭取議員支持。

黃偉哲市長重申說，議會開議是為了福利和民生，為了市民的權益跟福祉，以民生為優先，不希望有人從事政治鬥爭。

據了解，台南市議會正副議長選舉賄聲賄影，民進黨主席賴清德上周主持中執會時，將遭控涉賄一百五十萬元交保的的台南市議長邱莉莉、一百二十萬元交保的副議長林志展移送中評會，且建議處停權處分。中評會7日以共識決決議，予以最重停權3年的處分；至於是否影響未來議員連任，中評會主委賴瑞隆說明，將就司法調查結果出來後再做處置，若有買票、賄選事實，就依照「黨章」及「廉政條例」做處理。