夏立言訪陸遭綠質疑　蔣萬安點名陳建仁曾說「要強化健康兩岸關係」

▲台北市長蔣萬安出席台北市111學年度第2學期公私立國民小學校長會議。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨副主席夏立言8日率團赴陸會見大陸國台辦主任宋濤，引發外界正反聲浪，民進黨更是批評夏立言兩次出訪都選在敏感時機、關係緊張時刻。對此，國民黨籍的台北市長蔣萬安表示，行政院長陳建仁曾說政府會加強兩岸交流健康、活絡，因此不分朝野都應朝這方向努力。

蔣萬安8日上午出席台北市111學年度第2學期公私立國民小學校長會議，會後接受媒體訪問。針對夏立言將於今日訪中國大陸一事，蔣萬安表示，其實2月6日陳建仁就有提到，兩岸之間的交流，政府會強化健康活絡的兩岸關係，同時希望降低兩岸之間的緊張情勢，「我想不分朝野，大家應該都朝這方向努力。」

針對小三通將常態化執行，但適用範圍沒有擴及台商中轉，被國民黨批評是原地踏步時，陳建仁於6日上午回應，在疫情控制許可之下，會積極地加強兩岸人民的健康及友善交流，所以藉這個機會，能夠緩解兩岸之間的緊張態勢。

陳建仁說，政府一定會按照疫情的狀況，做相關的溝通協調，特別是跟連江縣和金門縣來做溝通協調，因為金門跟連江的醫療量能，目前有所限制，再加上中國疫情並不明朗，所以會用逐步、滾動式的檢討，讓兩岸之間的交流更加地健康、更加地活絡，來緩解兩岸之間緊張的態勢。