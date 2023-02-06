桃市基層不滿「要掛識別證」？　桃議員怒：做不下去就換民間企業

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桃市基層不滿「要掛識別證」？　詹江村怒：做不下去就換民間企業

▲國民黨籍桃園市議員詹江村去年遭某遭周刊王爆料「硬上女鐵粉」新聞，事後對撰文記者與編輯提告，桃檢偵結予以不起訴處分。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨桃園市議員詹江村。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者江采蓁／綜合報導

網紅劉宇（四叉貓）日前在臉書表示，桃園市政府有一些基層傳訊息向他爆料衛生局的內幕。對此，國民黨桃園市議員詹江村6日也在臉書指出，基層頻頻爆料一些微不足道的雞毛蒜皮小事，換了新局長，要求一下，就頻頻爆料，「幹不下去不會換到民間企業啊！」

日前劉宇發文表示，不知道是新任衛生局長求好心切，還是新官上任所以下面科長們想拍馬屁，主管紛紛要求衛生局基層上Google給五顆好評，基層公務員們不爽增加工作量，開始在Google發各種做夢文爆料，「什麼新局長對識別證很嚴苛啦」、「天冷外套蓋住識別證主管就認定沒配戴啦」，主管們極力滿足新局長隨口的建議，完全不管執行難度，現在有許多不爽的基層跑去洗一星，也有人傳了不少內部對話截圖給他看，洗一星的爆料的都要被長官約談，「有沒有桃園的市議員去關心一下這件事啊？」

對此，詹江村連發兩篇文指出，現任行政院副院長、前桃園市長鄭文燦把基層酬庸人事插好、插滿，讓桃園市長張善政人事安排動彈不得，然後基層再頻頻爆料一些微不足道的雞毛蒜皮小事，讓民進黨議員跟四叉貓，藉以攻擊張善政。他舉例，比如局長一大早群組貼了一個大家早安，「這可不得了了，局長貼長輩文打擾基層公務員啊！」；比如局長要求必須配戴識別證，「不對了啦！局長耍官威啦！張善政新官上任三把火啦！」

詹江村批評，衛生局長要求衛生局的公務員必須配戴識別證有問題嗎？值得到PTT爆料嗎？值得跟四叉貓爆料嗎？他表示，公務員必須配戴識別證，否則幾千個公務人員，進進出出市政府，老百姓要找人服務，誰知道誰是誰，萬一碰到假公務員的黃牛怎麼辦？

詹江村痛批，麥當勞、7-11、鴻海、台積電、前台北市長柯文哲的台北市政府可以要求，桃園市政府的公務員就就不行？他大嘆，換了新局長，要求一下，就頻頻爆料，「幹不下去不會換到民間企業啊！」

▲▼劉宇貼出桃園市衛生局評論。（圖／翻攝自劉宇臉書）

▲劉宇貼出桃園市衛生局評論。（圖／翻攝自劉宇臉書）

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