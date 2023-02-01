曾立委選到一半「被退選」　他嘆：國民黨「沒背景」一輩子選議員

▲國民黨桃園市議員詹江村。（圖／翻攝自臉書／詹江村）

記者江采蓁／綜合報導

2024大選除了總統選舉備受關注外，立委選舉也是一大亮點，各陣營已紛紛有人表態參選，引起討論。國民黨桃園市議員詹江村1日就在臉書分享自己競選議員及差點能「選立委」的過程，大嘆「國民黨難道背後沒有好老闆支持，沒有好爸爸栽培，就注定一輩子只能選議員嗎？」

詹江村表示，自己選了第五次議員，過程中，國民黨曾經衰敗，甚至黨支持度低迷不振。他憶起第一次選議員時，地方黨部問他憑什麼選議員，並質疑他沒有宗親，沒有同鄉會，問他「票在哪裡？」，要他出示存摺，以證明他有能力支應選舉費用。他指出，自己最後在國民黨地方黨部揚言如果他執意參選，將不給予配票的情況下，拿下國民黨被提名的候選人第一名當選。

詹江村再提到，上一次他參加桃園市第一選區（龜山、蘆竹、桃園）立委初選，在已經通過初選情況下，自己花了將近4百萬正式投入立委選舉，民調還贏民進黨對手鄭運鵬10幾個百分點，但選到一半黨中央突然來一通電話，說他還年輕，直接片面取消已經通過初選資格的他，轉而徵召前立委陳根德。

詹江村坦言，縱然如此，他也不曾離開國民黨，更不曾因為國民黨衰敗的時候，就不敢說自己是國民黨議員，不曾左右搖擺，隨風轉舵，但他也直言，這次他如果再次參與立委初選，再度勝出，不知道黨部這次會不會換個說法，說他年紀太大了，讓年輕人來。

他最後感慨寫道，「國民黨難道背後沒有好老闆支持，沒有好爸爸栽培，就注定一輩子只能選議員嗎？」