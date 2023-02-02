　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

婦幼停車位狂被占用！交部3月推「停車證2.0」　增一細節秒抓違規

▲▼婦幼停車位識別證將增加發證日期，方便主管單位稽查是否占用。（圖／交通部）

▲婦幼停車位識別證將增加發證日期，方便主管單位稽查是否被占用。（圖／交通部）

記者李姿慧／台北報導

為鼓勵生育，打造友善親子環境，中央推動廣設婦幼停車格，孕婦及育有6歲以下兒童者可領證停放，不過消保單位稽查發現，婦幼停車格遭占用情況嚴重，甚至有孕婦「卸貨」已久或小孩已長大仍占用，交通部修法訂定新版停車證，增印發證日期及年度方便稽查，違規占用可罰600到1200元，最快3月上路。

交通部推動廣設婦幼停車格，該停車位劃設粉紅色內框，車輛需掛有孕婦及育有6歲以下兒童停車證才能停放，但卻頻傳遭違規占用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近日曾有一名懷孕5個月的準媽媽在論壇Dcard上發文，直言媽媽手冊裡最廢的就是婦幼停車證，粉紅色車格永遠都被沒有車證車輛占用，連醫院停車場也是；甚至有次停在婦幼車位的車主下車後，竟是一位肚子比自己還大的男性，但他身旁也沒有孕婦，難道他懷孕了？

行政院消費者保護處日前也公布18家大型消費場所附設停車場的查核結果，其中有9家停車場的身障或婦幼車位遭占用，佔了一半比例。

交通部今(2/2)預告修正「孕婦及育有六歲以下兒童者停車位設置管理辦法」，將推出停車位識別證2.0版。

▲▼婦幼停車位識別證將增加發證日期，方便主管單位稽查是否占用。（圖／交通部）

▲婦幼停車位識別證將增加發證日期，方便主管單位稽查是否被占用。（圖／交通部）

交通部路政司長林福山表示，行政院消保處每年查核停車場使用情況，也發現個案已不是孕婦，或小孩逾6歲，依舊使用數年前的舊識別停車證占用婦幼車位，因為舊版停車證沒有訂定有效期限，為讓資訊更加充分，因此新版停車位識別證將增加增加發證日期及印製年度，以利主管機關查核辨識，該修法預計預告7天，之後將進入法制作業公告，預估最快3月實施。

根據規定，若車輛若無乘載孕婦或6歲以下兒童且沒有停車位識別證，將不得占用婦幼停車位，否則將依《停車場法》裁處600元至1200元罰鍰。

ET快訊
宣布送50萬張免費機票！　香港搶海外旅客拚了
刮刮樂「爽中5000元」竟已被領過！　店家回應了
直擊／護照申辦人潮爆量！　排隊得等3.5小時
賓士GLC63阿里山狂飆！　車輪變「風火輪」冒熊熊烈火
台中刺青辣妹「躲七期大樓」被逮　爽躺畫面曝
台灣本田「CR-V、HR-V、Fit」官網最新價格曝！　最高
抓寄生帳號「會退訂Netflix？」　網友反應曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

情侶看診「要求人工流產」　小男友貼心問1句！醫師傻眼了

《時代的臉孔》倒數1個月　雙人看展奇美博有優惠

刮刮樂「爽中5000元」兌獎變一場空　心情洗三溫暖！店家回應了

台灣壽司郎也被鬧！筷子用完「卡海帶放回」　她喊噁投訴結局傻眼

年薪百萬+有房！37歲哥求脫單「條件超優質」　網見1硬傷：先Pass

默沙東「新冠口服藥物」引發新突變　羅一鈞喊免驚！與3大特徵無關

「他心情不好就揍我」！一個記滿3大過少年：若能唸書我也不想惹事

中華醫大新春團拜　發送開運紅包與錢母共祈校運昌隆旺兔順利

手臂甜借愛人當枕頭...當心變蜜月手　職能治療師分享預防保健

男高中生為博愛座「飆女童三字經」！她氣哭…釣出家長暖安慰

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

貓窩買太小大肚喵卡住　媽後悔：不應該省錢！

林書豪宣布2/4抵台　目標迎台灣職籃首秀

6歲兒語音搜尋卡通影片　不忘禮貌：拜託求求你

睽違2年！胖狗開心過平安橋　師公點香收驚祈福：超乖的

跑步機上邊走邊脫衣服　突然向後跌坐撞倒人！

情侶看診「要求人工流產」　小男友貼心問1句！醫師傻眼了

《時代的臉孔》倒數1個月　雙人看展奇美博有優惠

刮刮樂「爽中5000元」兌獎變一場空　心情洗三溫暖！店家回應了

台灣壽司郎也被鬧！筷子用完「卡海帶放回」　她喊噁投訴結局傻眼

年薪百萬+有房！37歲哥求脫單「條件超優質」　網見1硬傷：先Pass

默沙東「新冠口服藥物」引發新突變　羅一鈞喊免驚！與3大特徵無關

「他心情不好就揍我」！一個記滿3大過少年：若能唸書我也不想惹事

中華醫大新春團拜　發送開運紅包與錢母共祈校運昌隆旺兔順利

手臂甜借愛人當枕頭...當心變蜜月手　職能治療師分享預防保健

男高中生為博愛座「飆女童三字經」！她氣哭…釣出家長暖安慰

獨／雲豹「小蟲」威廉斯離隊　將轉戰菲律賓PBA黑水菁英

台語百年歌曲重量級歌手桃園開唱　即日起開放免費索票

年後搶客！50樓Cafe推北海岸現流魚吃到飽　晶華祭出宮崎美食

電動三輪車買9天電池突爆炸起火　阿嬤燒傷住院26天不治！

大腸癌末期！8旬翁「照顧中風妻多年」累了　勒死她後輕生

飛機急墜20層樓高！空姐「被甩來甩去」摔斷骨　恐怖亂流嚇哭旅客

把動物園當自家超市！園長偷4山羊　煮「派對大餐」和員工吃下肚

PS5現貨不加價台北電玩展開賣⋯首日存貨足堆過半　要買還來得及

頂著「台大學霸」光環　藍翊誠感受職棒等級的不同

房價基期低　一數據證基隆房市買氣不減反增

「謎之摔角」2坨肉肉在地上滾　小浣熊環抱柯基...下秒被慘摔

生活熱門新聞

寄生帳號掰了　Netflix開抓非同住者

今轉雨！　鋒面來了「立春」下最大

美軍女飛官喊「台灣這點超危險」　不能常來

今10:00開搶！日韓機票1499元起

生男3大技巧　醫：努力「深入」讓Y精子衝刺

「室內脫口罩」今宣布！指揮中心分3狀況鬆綁

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

撿到手機送車站　失主嗆：為何不送派出所

0+7鬆綁！2／7起「有症狀才篩檢」細節曝

蛋糕吃到肥蒼蠅！2寶媽公審反遭酸

二壘妹評論徵選者被罵翻　二試資格取消了

超怕型男老公「晚上撲過來」！人妻寧看A片

室內脫口罩再等等！王必勝揭三原因

長照每個月要6萬元　26歲女崩潰：怎麼負擔

更多熱門

相關新聞

交通部今年將推動四項海運法修訂　續推智慧港口升級計畫

交通部今年將推動四項海運法修訂　續推智慧港口升級計畫

交通部次長祁文中昨(1)日出席全國航運界春節團拜活動時指出，交通部今年將會持續推動港埠建設，強化我國港口競爭力；賡續推動智慧港口升級計畫，營造優質港口發展環境；完善自由港法規制度，創造自由港區營運績效高峰；推動船舶法、船員法、引水法及海商法等法案修正，完備航政法規。

台灣燈會日文文法錯誤　連日人都看不懂

台灣燈會日文文法錯誤　連日人都看不懂

沈慧虹接任交部參事！王國材交付重要任務　「洗刷行人地獄汙名」

沈慧虹接任交部參事！王國材交付重要任務　「洗刷行人地獄汙名」

交長留任毫不猶豫！盼風光離開

交長留任毫不猶豫！盼風光離開

行人地獄！台婦遭車逼退慘摔紅到日本　「最快5月可重罰3600元」

行人地獄！台婦遭車逼退慘摔紅到日本　「最快5月可重罰3600元」

關鍵字：

婦幼停車位占用交通部停車證識別證改版增發證日期

讀者迴響

熱門新聞

動物園猩猩交疊激戰　狂抖60秒完事

苗栗婦穿深色衣過馬路　遭自小客撞死　　

戲劇一哥驚爆罹癌！　星友人「腫瘤10公分大轉移肺部」

盤點／與球星情纏7年一場空暴瘦成皮包骨　白歆惠搭上百億富商收山當貴婦

加油站發現斷掉生殖器　員工調監視器嚇壞

職籃球員外遇女球迷！模特兒妻揭獲賠30萬

獨／正在休婚假！台中港30歲警股票賠千萬輕生

寄生帳號掰了　Netflix開抓非同住者

獨居母猿產子　動物園急追生父

今轉雨！　鋒面來了「立春」下最大

美軍女飛官喊「台灣這點超危險」　不能常來

日高中生惡搞壽司郎！淒涼現場照曝光

沒戲拍！本土劇女星收私訊「求當飯局妹」

巷口撿回小狗　養4年變肌肉袋鼠

李玟爆11年婚變「2繼女也跟她翻臉」！傷人原因被挖

更多

最夯影音

更多
避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃
NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面