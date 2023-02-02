婦幼停車位狂被占用！交部3月推「停車證2.0」　增一細節秒抓違規

▲婦幼停車位識別證將增加發證日期，方便主管單位稽查是否被占用。（圖／交通部）

記者李姿慧／台北報導

為鼓勵生育，打造友善親子環境，中央推動廣設婦幼停車格，孕婦及育有6歲以下兒童者可領證停放，不過消保單位稽查發現，婦幼停車格遭占用情況嚴重，甚至有孕婦「卸貨」已久或小孩已長大仍占用，交通部修法訂定新版停車證，增印發證日期及年度方便稽查，違規占用可罰600到1200元，最快3月上路。

交通部推動廣設婦幼停車格，該停車位劃設粉紅色內框，車輛需掛有孕婦及育有6歲以下兒童停車證才能停放，但卻頻傳遭違規占用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近日曾有一名懷孕5個月的準媽媽在論壇Dcard上發文，直言媽媽手冊裡最廢的就是婦幼停車證，粉紅色車格永遠都被沒有車證車輛占用，連醫院停車場也是；甚至有次停在婦幼車位的車主下車後，竟是一位肚子比自己還大的男性，但他身旁也沒有孕婦，難道他懷孕了？

行政院消費者保護處日前也公布18家大型消費場所附設停車場的查核結果，其中有9家停車場的身障或婦幼車位遭占用，佔了一半比例。

交通部今(2/2)預告修正「孕婦及育有六歲以下兒童者停車位設置管理辦法」，將推出停車位識別證2.0版。

▲婦幼停車位識別證將增加發證日期，方便主管單位稽查是否被占用。（圖／交通部）

交通部路政司長林福山表示，行政院消保處每年查核停車場使用情況，也發現個案已不是孕婦，或小孩逾6歲，依舊使用數年前的舊識別停車證占用婦幼車位，因為舊版停車證沒有訂定有效期限，為讓資訊更加充分，因此新版停車位識別證將增加增加發證日期及印製年度，以利主管機關查核辨識，該修法預計預告7天，之後將進入法制作業公告，預估最快3月實施。

根據規定，若車輛若無乘載孕婦或6歲以下兒童且沒有停車位識別證，將不得占用婦幼停車位，否則將依《停車場法》裁處600元至1200元罰鍰。