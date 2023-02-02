四叉貓開告「用1神器」擬訴狀！笑喊：超跩的　律師一看急阻止

▲四叉貓坦言，第一次告人成功，但不會寫訴狀書。（圖／翻攝自臉書／劉宇）

記者周亭瑋／綜合報導

AI聊天機器人「ChatGPT」去年底崛起後，在全球引起極高關注，網紅「四叉貓」劉宇日前發文，表示首度告人成功，於是利用這款AI機器人，幫忙寫一份訴狀書。內容掀起熱烈討論，不過律師也急阻止，「AI這樣歐北寫不可取。」

劉宇日前在臉書提到，「由於我第一次告人成功，但是我不會寫『刑事附帶民事求償』，所以就叫ChatGPT這款AI幫我寫一份，看來可以直接印出來，簽名寄出去了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲機器人寫的訴狀書。（圖／翻攝自臉書／劉宇）

從PO出的訴狀書可見，在事實簡述上提到，「被告人XXX因不滿綽號為『四叉貓』的起訴人劉宇席在網路言論，竟基於公然侮辱之犯意，在巴哈姆特上辱罵起訴人劉宇席。並且因此造成起訴人在網路上的聲譽受損。」

不過，程式最後強調，這只是一個範例架，不能代表真實法律文件，並且在實際提交前，需要經過專業律師的檢查與修改。

▲他昨日寄出妨礙名譽的訟狀。（圖／翻攝自臉書／劉宇）

事後，劉宇也透露，「ChatGPT超跩的，我拜託他好久才願意幫我寫。」然而，律師看完卻笑著阻止，直言「案件起訴後，你要向管轄法院提起刑事附帶民事訴訟，你可以直接去法院訴訟輔導科問怎麼寫啦，他們都會有範本，AI這樣歐北寫不可取。」

另外，有眼尖網友提醒，是「告訴人」而非「起訴人」，而且還要加上刑事案號，這樣法院才知道，你是對哪個刑事案件提起附帶民事訴訟。