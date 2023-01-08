近半年共諜案超越5年總和　他提3點呼籲：讓軍人知道「為誰而戰」

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近半年共諜案超越5年總和　邱臣遠3點呼籲：讓軍人知道「為誰而戰」

▲▼邱臣遠表示，民眾黨黨團支持調整義務役制度，但仍要提出幾點疑慮與期許。（圖／翻攝自邱臣遠臉書）

▲針對近期國軍傳出大型共諜案，邱臣遠提出三點呼籲。（圖／翻攝自邱臣遠臉書）

記者江采蓁／綜合報導

國軍日前傳出大型共諜案，一名劉姓空軍前上校加上6名校級軍官刺探機密、蒐集情資，後又查出前立委羅志明、海軍退役少將夏復翔，2人也涉中共勢力吸收。對此，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠8日就在臉書發文提出三點呼籲，主張修正軍刑法提高刑度，杜絕共諜入侵、嚇阻軍人投敵，也要讓軍人知道「為何而戰」與「為誰而戰」。

邱臣遠以「內憂不斷，如何抗外患反中共？」為題發文，指出近年來卻接連爆發多起重大共諜案，涉案人員赫然驚見多名高階將官，「坦白說這場隱形情報作戰，已經未戰先敗」。他表示，半年來共諜破獲數量，已經突破雙位數，超越過去五年總和，他不禁質疑，「到底是哪個環節出了問題？是司法毫無嚇阻力？還是金錢誘惑太大？」，他認為，事實上如果從審判結果分析，就會發現自從軍法移交一般司法審判後，共諜案多以輕刑宣判，恐因此導致軍人法紀觀念偏差，而近日甚至發生共諜僅服刑兩年就申請假釋，法務部竟然也給予准許。他批評，「在民進黨到處抹紅異己的時候，卻寬待投共軍人，簡直讓人覺得莫名其妙，難道對付中共同路人也有雙標？」

此外，邱臣遠提到，現行「陸海空軍刑法」只針對涉及軍事上的利益或不利益行為危害國家安全者，才會有刑責，而對於「非軍事」方面則是漏未規定，另外刑法外患罪雖然有處罰陰謀與預備行為，但是刑責過低，在法條競合之後，只得採貪污罪起訴判刑，這都是法律規範不周的問題。他指出，雖然國安法已在2019年修正提高刑責，但截至目前還是沒有法官重判，他認為，如果沒有恢復軍法審判，將難以嚴懲現役的軍人違反國家忠誠義務或背叛國家的行為，也難以防止共諜入侵與嚇阻軍人投敵。

因此，邱臣遠提出三點呼籲。第一，國家政策方向應穩定，讓軍人知道「為何而戰」與「為誰而戰」，方能強化敵我意識，凝聚精神戰力；第二，針對司法與檢察人員的養成，需要加入國安專業課程，提升司法人員的國安意識，避免輕判縱放，並請國防部爭取恢復軍法審判；第三，國防部應重新檢視中高階軍官保防體制，從源頭打擊並杜絕叛國行為，維護國家軍機。

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