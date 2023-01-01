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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

最靚女力！備戰台海危機　保家衛國不分男女

記者林緯平、陳詩璧、梁建裕／專題報導

爭議多時的兵役改革，終在去年（2022年）12月27日的「強化全民國防兵力結構調整方案記者會」中，由蔡英文總統拍板宣布，我國義務役役期延長至1年。伴隨此重要「兵力結構調整」，除將精化原有部隊訓練內容，導入現代化模組訓練，更重要的是把民防系統納入改革討論。

在記者會中，蔡英文遇媒體提問「是否討論女性當兵？」她回應，對女性參與國防樂觀其成，並指出現在主戰部隊有超過10%軍人是女性；而國防部長邱國正也證實，將於2023年試辦「女性教召」。由此可見，女性也將於我國全民國防中扮演一重要角色。

▲總統蔡英文於府內召開「國防兵力結構調整」記者會。（圖／記者林敬旻攝） 

▲總統蔡英文召開「國防兵力結構調整」記者會，說明國防重大改革。（圖／記者林敬旻攝）

《東森新媒體ETtoday》訪問2位年齡都不到30歲的女性志願役，分別為目前F-16換訓中學員、上尉黃若宜，以及首位於海軍水械專長班結業的女兵任婕，透過她們的角度，一窺國軍主力部隊中的「女力」。

F-16女飛官黃若宜　獨生女練就一身好體能以抗G力

「我高中畢業就決定報考空軍官校。」話從臉上仍稍帶稚氣的黃若宜口中說出，極具衝突感。28歲的她是家中獨女，從報考軍校時雙親的不捨，到後來正式選擇飛行線，母親更為擔心。但黃若宜通過一次次換訓，從最初的T-34、AT-3、F-5，到現在F-16換訓中，展現她強大的毅力及決心。

▲F-16換訓中學員黃若宜，高中畢業就報考空軍官校。（圖／記者梁建裕攝）

▲F-16換訓中學員黃若宜，高中畢業就報考空軍官校。（圖／記者梁建裕攝）

目前，黃若宜總飛行時數超過280小時，每次飛行都兢兢業業的她，指出每次換訓都是全新考驗，「在飛行時，必須了解所駕馭飛機的性能、特性，接著加強自己的本質學識，一路上過來，每換一個機種就要重新學習。」在F-16換訓過程中，這位女飛行員認為要克服飛行時承受的強大G力，就需透過額外體能訓練，來增強自身肌耐力以及關鍵的抗G能力。

當前兩岸關係敏感，共軍擾台架次、次數頻創新高，身為第一線飛行員的黃若宜，由於還是換訓學員身份，主要的驅離任務還是由戰備中飛官執行，但她會找機會向學長姐討教該注意的眉角。

當被問到是否會擔憂哪天兩岸起戰火？黃若宜謹慎地說出：「守護國家是我們軍人的使命，當國家遇到困難或哪天真的發生戰爭，這就是我們必須要去擔負的一個責任。」

有別於黃若宜早在高中畢業已經立志報效國家，身為我國海軍水械專長班首位結業的女性學員任婕，則是在大三那年才決定追隨哥哥，加入水下作業大隊。談起從軍的決定，任婕認為就是家人的關係，在她心中默默起了變化。

女蛟龍任婕　台灣第1位水下作業大隊結業女兵

▲任婕出身軍人家庭，目前服役於海軍水下作業大隊。（圖／記者梁建裕攝）

▲任婕出身軍人家庭，目前服役於海軍水下作業大隊。（圖／記者梁建裕攝）

任婕的雙親皆軍職退伍，哥哥在高職畢業投入軍旅生活，而她在大學時選擇就讀動物科學系，只是一次次牧場實習，體悟到學校教的不是她未來想從事的工作，加上與哥哥談論軍中點滴後，讓她決心加入海軍，並以哥哥為榜樣。

不同於一般陸地訓練，水械專長班的特訓需要長時間於水中進行，對於體力是極大負荷，且在軍中無所謂男女之分，任婕直言「儘管生理期時，仍要想辦法克服下水訓練，否則就是等著退訓。」至於雙腿抽筋、吃水更是家常便飯。她私下透露，在新訓時期還有3名女性學員，結訓後轉為醫官或行政職。

▲任婕執行水下任務，全身裝備重超過35公斤。（圖／記者林緯平攝）

▲任婕執行水下任務，全身裝備重超過35公斤。（圖／記者林緯平攝）

現今已是水下作業大隊首位結業女兵，任婕忘不了同在水下作業大隊服役的哥哥任毅，親自替她於胸前釘上金龍徽的那一刻，她形容：「哥哥一直以來都帶給我安心的力量。」

服役已將近4年時間，任婕平時任務以救難、艦艇水下作業為主，而她對於平時的訓練相當有自信，認為與同袍們都處於「準備好」的狀態，「當國家需要我的時候，我們就會出動。」

從黃若宜與任婕的言談中，不難看出她們對於軍人身份的榮耀與認同。

國防改革淪口號與數字？　軍事專家：持觀望態度

▲全民國防結構調整後，將民防系統納入討論。（圖／記者陳詩璧製）

▲義務役役期將於2024年恢復為1年。（圖／記者陳詩璧製）

女性，約占地球一半的人口。在戰爭、瘟疫與氣候災難之中，可能遭受更大的衝擊，也可以是撐起一片天的力量；烏俄戰爭中，烏克蘭女力沒在怕。面對當前敵情、我國兵役變革，去年（2022年）12月26日，晉升首位女性中將、陸軍司令部政戰主任陳育琳，也可看出未來將越來越多女性軍人，擔任保家衛國的重要角色。

對於這次國防的多項重大改革，退役陸軍中校、現任軍事作家黃竣民卻持觀望態度，他認為一切要等實施後才見真章。

黃竣民以自身經驗分享，以這次改革所提到，增加射擊彈藥次數或是使用各項新式武器為例，他認為都是在「打高空」，「據我所了解，國軍的射擊訓練場每天能打的彈藥數，上限就在那，政府沒有規劃相關設施及場地，根本不可能達到他們喊出的數字。」他嚴肅說道，喊出那麼多改革，若國軍內部「守舊」文化不改變，「從當兵4個月改成1年，訓練出來的兵，素質也不會有太大的差異」。

▲義務役役期將於2024年恢復為1年。（圖／記者陳詩璧製）

▲全民國防結構調整後，將民防系統納入討論。（圖／記者陳詩璧製）

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑則指出，「透明化」可以幫助國家防衛，有助於民眾認知，政府不該用過去經驗來看待現今情勢，必須與時俱進。相關單位同樣要好好思考，要打什麼樣的戰爭，若永遠只有危機管理跟處理、應付上頭問題，只會讓民眾對於國軍日趨反感。

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