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前立委涉共諜案！交保走管制區遭疑「耍特權」　高雄地院回應了

▲前立委羅志明被以20萬交保 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲前立委羅志明被以20萬交保，卻未依照過往程序從市中一路大門離開，遭質疑耍特權。（圖／地方中心翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄地檢查出前立委羅志明、海軍退役少將夏復翔，2人因涉中共勢力吸收，高雄地院昨(5日)晚間開庭後，裁定各以20萬跟15交保。不過事後卻爆出2人疑似耍特權，法警引導他們從後門離開，對此，地院今日說明交保後釋放流程，並強調是誤會、與事實不符。

前立委羅志明跟海軍退役少將夏復翔5日被雄檢聲押，經過高雄地方法院審理之後，裁定20萬跟15萬交保。依照過往程序是從法警室的側門離開，但沒想到兩個人交保後並沒有依照程序，反而是由法警護送，並且打開另外一個門讓他們離開，讓原先守在這裡的記者全撲了空，記者質疑高雄法院給特權，法警當時還回應「這也是我們另一個門」。

高雄地院今日發布澄清稿指出，被告羅志明、夏復翔涉共諜案，經檢察官聲請羈押，本院法官訊問後，於昨日晚間7點30分裁定交保，由家屬辦理交保程序完畢後，即經釋放，並由法警引導自地下1樓羈押室，經過靠市中一路的法警室離開，此部分與本院向來處理人犯交保後釋放作業流程相符。

地院表示，犯嫌於具保後，由何處離開法院，由犯嫌自行決定，沒有一定要由市中一路離開的慣例，因當時已是下班時間，被告要從法院河東路大門離開時必須經過管制門，因此該段路程是由法警引導。高雄地院雖然有兩個門，但大門是在河東路，媒體報導大門是在市中一路，才誤會被告是耍特權從後門離開，與事實不符。

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