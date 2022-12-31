民眾黨團支持普發現金　邱臣遠：蔡英文應盡速公布1800億方案

▲立委邱臣遠。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文今在國安高層會議上裁示，中央可運用的3800億元，其中的1000億元，要撥補勞健保財務缺口及挹注台電資源，進行電價補貼；另外1800億元會研議全民共享的可行方案，對此，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，民眾黨團支持普發現金，蔡英文除應儘速向國人公佈1800億方案外，也得藉這次撥補勞保健基金財務缺口，接續開啟一系列勞保改革。

蔡英文31日上午召開國安高層會議，會談主軸為國際政經變局與穩定經濟民生等。會後總統府發布新聞稿，指出財政部預估2022年全國稅收可望超過預算數4500億元，其中，扣除應分配給地方政府的稅收700億元，中央稅收佔3800億元。

總統府表示，這筆3800億元雖須待明年7月經由審計部審查，才能完成審定程序，但政府初步規劃，其中以1000億元為規模，撥補勞保及健保基金財務缺口，並同時挹注台電資源，進行電價補貼，另一筆1000億元將投注「加強韌性經濟方案」，來因應全球通膨及國際經濟挑戰的衝擊，而剩餘金額約1800億元，除預留一定財源以備不時之需，在財政許可範圍內，也會適時研議與全民共享的可行方案。

對此，邱臣遠表示，蔡英文初步規劃措施，大多與民眾黨團提出的建議方向相符，台灣民眾黨向來主張「還稅於民」，欣見政府從善如流，期許蔡英文重大政策規劃與執行持續多聆聽朝野各黨、社會各界意見。

邱臣遠說，民眾黨團主張「還稅於民」提出普發現金與照顧弱勢，現金發放部分不要再用其他方式，應直接以現金發放，節省行政成本與效能，而蔡英文應將研議全民分享的1800億方案，儘速向國人公佈。

針對世代公平部分，邱臣遠認為，政府應藉這次撥補勞保、健保基金財務缺口，接續開啟一系列勞保改革與永續發展的正確道路，但不論是勞保或地方財政問題，都有長期結構性問題，仍需面對；而挹注台電應以此時因發電成本因國際能源供給因素上升而減輕民眾生活負擔、為台電穩定供電基礎建設的資本投資為考量，台電經營管理、能源開發、穩定供電的問題，還是必須從根本上徹底解決。

邱臣遠表示，政府應正視國際經濟情勢，有效處理通膨、穩定物價，協助總體各產業競爭力提升、企業渡過難關等，才是根本之道；另外他要提醒政府務必恪守財政紀律的原則，財稅規劃及數字掌握能力必須提升，更應全面檢討稅制。

邱臣遠也說，此次還稅於民的聲浪主要是經過九合一大選執政黨大敗，發現人民因為分配不均所導致的貧富差距，而民怨四起，完全打臉蔡英文在九合一選戰中「台灣經濟世界肯定，人均GDP可能超越日韓」的言論 。「我們不禁要問，如果不是因為九合一選舉大敗，民進黨還會苦民所苦嗎？」