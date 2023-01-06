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社會 社會焦點 保障人權

前立委羅志明涉共諜案交保　法院「給特權」走後門..法警一路護送

▲前立委羅志明被以20萬交保 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲前立委羅志明被以20萬交保 。（圖／地方中心翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

國軍昨天才傳出大型共諜案，一名劉姓空軍前上校加上6名校級軍官刺探機密、蒐集情資，7人遭約談、4人羈押，高雄地檢今（5日）又查出前立委羅志明、海軍退役少將夏復翔，2人也因涉中共勢力吸收，還接受陸方落地招待，回台協助發展組織，2人到案後遭聲押，但法院各以20萬跟15交保，但現在卻爆出高雄地方法院還讓他們特權走另一道門離開。

 5日前立委羅志明跟海軍退役少將夏復翔被雄檢聲押，經過高雄地方法院審理之後，裁定20萬跟15萬交保，但是依照過往程序是從法警室的側門離開，但沒想到兩個人交保後被沒有依照程序，從法警室旁的側門離開地方法院，反而是由法警護送，並且打開另外一個門讓他們離開，讓原先守在這裡的記者全撲了空，記者質疑高雄法院給特權，法警當時還回應「這也是我們另一個門」。

65歲羅志明原為國民黨黨員，因爭取黨內第5屆立委提名未果，曾加入親民黨爭取提名，但也無法取得提名，轉而支持李登輝被國民黨開除黨籍，轉投台聯黨，當選第五屆及第六屆立法委員。2009年羅志明申請恢復國民黨黨籍，2012年，代表國民黨參選屏東縣第一選舉區立委選舉，敗給民進黨的蘇震清。另外，羅志明也曾任台鹽廈門子公司董事長，現任是元富土地開發股份有限公司負責人。

夏復翔則是海軍64年班，曾任海軍岳陽艦艦長、海軍兩棲艦長、168艦隊副艦隊長及海軍司令部少將政戰副主任等軍職。

據了解，二人遭中共勢力吸收後，羅志明利用自己曾擔任過立委及擁有的人脈，夏復翔則是以退將身分和在國軍人脈，找了多位退役將領，一起到大陸接受招待，企圖以一個拉一個的方式，再回台灣協助中共「發展組織」。

檢調獲報兵分多路展開搜索，除帶回羅志明、夏復翔，也帶回一同接受招待的超過10幾名親友等人，部分人士認了有接受招待，但不知道詳情，還需要進一步釐清，雖羅志明、夏復翔2人否認犯行，檢方認為兩人犯行明確且有串證之虞，向法官聲請羈押。

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