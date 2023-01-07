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哈利自爆「17歲野戰破處」被當種馬　傳言瘋猜是這女星

哈利王子在新書瘋狂爆料。（圖／達志／美聯社）

▲哈利王子在新書瘋狂爆料。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

儘管哈利王子的自傳《備位》（Spare，暫譯）還未正式上市，但已有許多內容被提前曝光。哈利不只自爆過去吸毒吸到鏘掉，把垃圾桶當人看的糗事，還坦承17歲跟「年長女人」破處時，被對方當成年輕種馬「羞辱」，甚至被路人撞見兩人野戰，讓人大開眼界。

據傳，哈利在書中透露17歲時從冰箱拿出並吃掉一盒「蘑菇巧克力」，再佐以龍舌蘭後出現幻覺，竟看見浴室裡打開的銀色腳踩垃圾桶張開眼睛，對他咧嘴微笑，而當時正在嗨的哈利，則先報以鏘掉的笑容並掉頭離開，怎知再回頭，竟看到廁所也變成一顆對他張眼咧嘴的人頭。

哈利自爆「17歲野戰破處」…被當成種馬駕駕　女方疑是57歲神級豔星

▲哈利坦言17歲時曾吸毒。（圖／達志／美聯社）

哈利坦言，隔年、也就是奶奶伊莉莎白二世登基50周年的2002年，曾因公開回應媒體的吸毒問題，被王室工作人員詢問他是否有吸毒，「但我向他們撒謊，還說古柯鹼沒什麼好玩的。我當時只是個17歲的孩子，幾乎願意嘗試任何會擾亂生活、打破現有秩序的事物」。

哈利自爆「17歲野戰破處」…被當成種馬駕駕　女方疑是57歲神級豔星

▲有傳言指是伊莉莎白赫莉破了哈利的處男身。（圖／翻攝自elizabethhurley1 IG）

而書中最勁爆的，莫過於哈利17歲「破處野戰」卻被路人撞見的經歷。哈利坦言，當時在某間酒吧外的田野被一名比他年長的女性破處，「我很快就啪上去，然後她拍了我屁股，最後把我送離現場。毫無疑問，當時有人看到我們」。哈利還透露，對方野戰時把他當成年輕種馬般對待，激烈程度宛如被女方「羞辱」。

然而，哈利與女子激情過後並沒有真正建立關係，之後還被相關人員在公開場合，以暗示方式詢問他此事，讓他覺得非常難堪與受辱。不過，即使是在瘋狂爆料的《備位》中，哈利依然沒公開這名女子的身分，僅稱對方是「一位美麗的鄉村婦人」。此外，有傳言稱女子的真實身分是知名女星伊莉莎白赫莉（Elizabeth Hurley），但現年57歲的赫莉已出面否認。

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