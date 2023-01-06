新娘「枯坐大廳5小時」！腳還不准碰地...觀禮者：要磨一磨脾氣

▲拜堂前新娘獨自在大廳坐了5個小時，在網路上掀起討論。（圖／翻攝自微博／沸點視頻）

圖文／CTWANT

結婚習俗各地略有不同，但你有聽過拜堂前要新娘坐在竹筐裡長達5小時，腳還不能碰到地板嗎？大陸一名賴姓女子透露，過去曾見過類似習俗，有說法是磨一磨新娘的性子，但自己還是頭一回見到坐了5個小時的新娘。

綜合陸媒報導，江西省近日一段新娘獨自端坐在主廳的筐裡的影片引發外界關注，拍攝影片的賴姓女子表示，新娘坐了5個小時，當地結婚的習俗是新娘過門前，要和夫家算好良辰八字，進門前和拜堂都需一個時辰，有的時間長、有的時間短，期間新娘不能穿鞋，腳也不能碰到地面。

賴女透露，當地還有個說法是，這樣等待良辰吉時的同時，也能磨一磨新娘的性子，而新郎當天比較忙，沒有怎麼陪同，新郎是不用耐坐的。賴女直言，之前也見過類似這樣的婚俗，但讓新娘坐這麼久的算比較少見。

影片曝光後，不少人紛紛留言「多麼好管教啊，為什麼要把女孩教成這樣」、「腳不沾地怎麼不騎新郎脖子上」、「磨性子？不如直接說是屈從訓練」、「男女平等社會，居然還有這種」、「女孩子太聽話了，都什麼年代了，讓自己受這種罪」。（影片請點我）

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