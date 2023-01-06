同居女友「分手後賴著不走」　他崩潰：一家五口都住進來了

▲男子對前女友一家的行為感到相當困擾。（圖／翻攝自微博）



圖文／CTWANT

真是好聚不好散！中國大陸一名男子在熱戀期間與女友合資買房，未料兩人分手後，對方竟帶了4名家人同住，讓「支付過半房價」的他反而成為局外人，前女友甚至拒絕他的父母住進來，氣得男子提出訴訟想討公道。

據《搜狐新聞》報導，閆（ ㄧㄢˊ）男當時與前女友共同買下人民幣140萬（約新台幣627萬）的房產，其中頭期款45萬（約新台幣201萬）、每月商業貸款3400元（約新台幣1萬5千）都由閆男負擔，女方則支付剩餘稅金6萬（約新台幣27萬），與透過公積金每月償還1800元（約新台幣8062元）銀行貸款。

怎知，兩人去年分手後，前女友竟把4名家人全接來住並佔據大半空間，讓閆男生活非常不便之餘，還被逼到次臥室睡，就連「以德報德」的帶父母同住提議，也被女方以沒有多餘空間為由拒絕，讓他相當不是滋味。

而壓垮兩人的最後一根稻草，是前女友公積金停了，卻不願繼續支付銀行貸款，還打算利用「房子在兩人名下」這點法拍房屋，讓「出更多卻住最少」的閆男只能提出訴訟解決。閆男也向女方喊話，自己只希望有個私人空間，呼籲女方家人在判決出爐前，先回到老家居住。

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