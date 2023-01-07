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哈利王子聲稱在阿富汗當兵「殺25人」　塔利班：西方人濫殺的縮影

英國哈利王子在阿富汗服役。(圖／達志影像／美聯社)

▲英國哈利王子曾在阿富汗當兵，擔任直升機飛官。(圖／達志影像／美聯社) 

記者林彥臣／綜合報導 

英國哈利王子的最新自傳《備胎》（Spare）即將於10日出版，除了透露王室生活的秘辛之外，其中一段內容還指出，他在阿富汗當兵期間殺了25個人。對此塔利班政府外交部發言人表示，這就是阿富汗人遭到西方佔領軍濫殺的縮影。

哈利王子在自傳中指出，2012年至2013年曾赴阿富汗擔任直升機飛官，他一共參與了6次任務，且每次任務都有傷亡，在戰鬥中，他一共殺了25個人。

哈利王子直言，「當我發現自己陷入激烈的混戰後，我並沒有把這25個人當成人。這個數據沒有讓我感到驕傲，但我也沒有為此感到羞愧。消滅目標就像從棋盤上推倒棋子」。

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▲塔利班回應哈利王子的言論，就是西方人濫殺的縮影。（圖／達志／美聯社）

根據BBC報導，英國陸軍前上校坎普（Richard Kemp）對此表示，他對於哈利王子揭露殲敵人數沒有意見，但他認為敵軍只是需要「被推倒的棋子」，這種說法是錯的「真實情況完全不是這樣。英國陸軍也沒有這樣訓練人…。」

坎普還表示，這個說法可能會讓哈利的維安問題更加惡化，引發同情塔利班的人「試圖展開報復」。

阿富汗外交部發言人巴爾基（Abdul Qahar Balkhi）痛批，西方對阿富汗的佔領確實是人類歷史上一個可惡的時刻，哈利王子的言論就是阿富汗人在西方佔領軍手中遭受創傷的縮影，他們濫殺無辜卻不會遭到究責。

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