8歲女童跌倒摔傷…新年第1天離世　留「最後禮物」救了2人

▲8歲女童摔傷重創頭部，最後仍搶救無效。（圖／翻攝自微博）



圖文／CTWANT

遺愛人間！中國廣西貴港一名8歲女童去年底不慎摔傷，導致頭部重創，經過搶救後仍宣告不治，家人將她的器官捐出，給了2名末期腎臟病的患者重生的希望，也是她留給這個世界最後的禮物。

女童今年就讀小學二年級，父母在外工作，因此一直跟著爺爺奶奶生活，去年12月26日她不小心在家中墜落摔傷，頭部受到嚴重傷害，被緊急送醫搶救，無奈最後還是回天乏術。

女童爸爸難過表示，女兒很懂事，讀小學這2年都是自己上下學，不需要爺爺奶奶操心，有時候也會到農地幫忙，還會照顧弟弟妹妹，一想到這麼乖巧的女兒將永遠離開這個世界，讓他們肝腸寸斷。過去聽說器官捐贈，決定將女兒的器官捐出，「這樣，她就不是真正的離開，而是換一種方式繼續活在這個世界上」。

器官手術在1月1日進行，手術開始前，醫務人員向女童的遺體默哀，隨後將2個腎臟迅速送到另家醫院，順利移植到2名末期腎臟病患者身上，讓他們獲得重生的機會。

消息曝光後，網友深受感動，忍不住淚崩：「一路走好！感謝小天使」、「以另一種方式活著！感恩有妳」、「生命的延續，偉大的選擇」、「有些人死了，卻還活著，一路走好」、「謝謝小天使為人間帶來溫暖」。

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