維生素D恐致孩童骨齡超前！醫嘆「無助長高」：只是排出昂貴尿液

▲專家認為服用保健品增加營養之前應先衡量利弊得失，也不要砸大錢去購買這些營養補充品。（示意圖／CTWANT提供）

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根據經濟部統計處調查指出，疫情帶動保健品商機創新高，109年產值已達195億元，連續6年呈現正成長，而市面上的保健品種類也愈來愈多，其中不少針對孩童，但多位醫師都認為保健品只是「吃心安」，甚至維生素D還被證實無助於長高，還有醫師認為補充維他命只是「排出昂貴尿液罷了」。

腎臟科醫師王介立日前在臉書上驚爆「業界秘密」，轉述許多業內人士的私下爆料，呼籲家長別亂買「生技營養食品」給小孩吃，直指「吃到性早熟骨齡超前的不計其數」，尤其是某個以水果為名的牌子，不管哪種訴求無一例外皆影響骨齡，我們（小兒內分泌科）的小圈圈都說該品牌超毒的！」

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此文一出，立即引發醫界與家長族群的熱烈討論，尤其是被指名的水果牌子，更有許多支持者都湧入留言開戰。王介立強調，其實無論是哪個牌子的保健品，一律都反推薦就對了。

針對「導致兒童性早熟」，其實不少醫師都認為與濫吃保健品有關，但難以直接證明關聯性，因此大多說得保守，而王介立則是少數勇敢發言的例子。王介立則認為向他透露的人沒有主動詐騙他的理由。大家當然可以懷疑其判斷有問題，但他更相信凡存在其即合理，尤其是當一小群專業人士都這麼認定時，就算沒有因果性，也應該有著不小的相關性。

不只如此，王介立認為相較於保健品，孩童更需要的是天然的原形食物，許多營養補充品其實不必要，而研究也證實，補充之後的效果並不大。以維生素D為例，王介立指出，維生素D濃度較低者較易罹癌，但補充維生素D卻無法防癌；維生素D濃度較低者較易失智，但補充維它命D卻無法預防失智。

王介立認為，維生素最大的問題，不是它擁有的成份，而是它「沒有」的成份，例如曬太陽就可以幫助長高，但吃維生素D3卻無用？這可能和內分泌有關，而維生素根本無法複製這樣的好處。因為，維生素是將食物化為最簡單的型式，你不知道當你吃下維生素時，你會錯失了什麼？

▲醫師認為，只是簡單曬太陽就能讓皮膚合成維生素D，所以何必去吃相關保健品，更何況研究顯示效果並不大。（示意圖／CTWANT提供）

兒童內分泌科醫師陳奕成也針對維生素D撰文，他指出根據最新研究顯示，維生素D可能對長高沒有幫助。「根據今年11月在《JAMA Pediatr.》上發表的研究，就算是維他命D缺乏的孩子，在每周補充12000IU的維生素D，且持續3年之後，身高和使用安慰劑的孩子身高並沒有差別。」

想要長高，一定要早點睡覺，建議在晚上10點前就寢，因為晚上生長激素分泌較多，同時多到戶外曬太陽，促進維生素D生成，增加鈣質吸收率，再進行打籃球、拉單槓等多元化的運動，都能具有刺激骨頭生長的效果。

陳奕成表示， 雖然補充維生素D對身高的幫助有限，但台灣兒科醫學會還是建議「純母乳哺育或部分母乳哺育的寶寶，建議從新生兒開始，每天給予400 IU口服維生素D。」以避免維生素D缺乏與佝僂症的發生。

陳奕成說，每天在門診都會被問許多關於保健食品的問題，他只有一個小小的心得：「不要問該給孩子補充什麼營養補充品，應該問什麼食物是該吃但孩子還沒有吃。」

新陳代謝科醫師蔡明劼更PO文直言，「綜合維他命對於促進健康的成效早有許多研究做出結論，就像我說的：沒什麼用，頂多只是排出昂貴的尿液！」王介立則則認為還是可吃維生素買心安，但千萬別砸太多錢了。

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