「拜託主席讓我親戚回台」朱立倫曝友人心聲　盼政府開放小三通

▲國民黨主席朱立倫出席中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

農曆春節即將到來，許多台商希望兩岸小三通能夠恢復，外界關注復航具體時程及因應措施，國民黨主席朱立倫今（21）日出席中常會時透露，在路上遇到一位家屬在大陸的朋友，對自己說「拜託主席你讓他們回來吧！」以往有小三通時花七、八千就能回台灣，現在花七、八萬都回不來，朱立倫盼民進黨發揮慈悲心，讓國人回台過年。

小三通停擺3年，是否能在春節前復航，時程備受關注，對此，交通部長王國材今受訪表示，小三通大概最近有會議在開，會在春節前有答案，並由陸委會做宣布，不過，行政院長蘇貞昌日前則說，中國大陸爆發搶藥潮，擔心小三通復航恐爆發搶藥潮，以國人健康為第一考量，還要思考。

朱立倫今下午召開中常會時指出，最近有多項民調數字中顯示，國民黨支持度已經超越民進黨，但還是會持續努力與檢討，不能有任何自私自利，才能面對接下來的挑戰；朱立倫話鋒一轉表示，當今執政黨面對問題時只會把矛頭指向對方，他們持續內鬥與爭權奪利，不好好做事情，「民眾最關心BNT的次世代為什麼台灣買不到？食藥署到底有沒有好好針對國內食品業者來輔導，去找到新的市場，或是持續在大陸能銷售？」

朱立倫進一步說到，民進黨以搶藥理由阻止同胞回來過年，但民進黨要摸摸良心，小三通與增加航點是台灣人在使用，沒有任何大陸人是可以運到這樣的方式來台灣的，有沒有一點點同胞愛？「我在路上碰到一位朋友，他說他的家屬在對岸已經等三個月，當時有小三通花七、八千就能回台灣，現在花七、八萬都回不來，他拜託主席，讓他們回來過年吧！」朱立倫最後呼籲民進黨發揮慈悲心、同胞愛，讓在大陸的國人能夠回台過年。