國民黨常會挺高虹安、鍾東錦　朱立倫轟：民進黨奧步沒用啦！

▲國民黨主席朱立倫出席中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

九合一選戰落幕，選後仍舊風波不斷，無黨籍苗栗縣長當選人鍾東錦昨遭苗栗地檢署提起當選無效之訴，民眾黨新竹市長當選人高虹安則是被控詐領助理費，日前以60萬元交保候傳。國民黨主席朱立倫21日下午出席中常會時替兩人抱不平，認為這些不成比例的司法調查及當選無效之訴，「民進黨奧步沒用啦！」

朱立倫指出，民進黨論文被撤銷的委員，居然提案選舉公報不能放學歷，「還是以後學歷、經歷、年紀通通不要放？就放民進黨就好，因為民進黨最重要」；朱立倫進一步表示，民進黨濫用司法手段，選前抹黑抹紅抹黃，南部到處掛布條，投給國民黨就是投給共產黨，這是民進黨掛出來的，但國民黨候選人都挺過來，因為民眾知道國民黨最愛台灣、認真做事，「這些奧步沒用」。

朱立倫嘆，民進黨選前對宜蘭縣長林姿妙極盡打壓，最後民眾用選票支持林姿妙，而選後又針對新竹市長、苗栗縣長當選人，這些當選無效之訴，讓國人為之譁然，「法律之前人人平等，我們堅持司法的正義」，對於有政治動機，企圖透過司法翻盤的選舉結果，不能接受，國人、國際都在看。

最後，朱立倫也呼籲，國民黨當選的縣市首長都要謹慎，因為民進黨還是會出動各種方式奧步。