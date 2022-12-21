朱立倫力挺鍾東錦！　綠立委曝國民黨「成本收益」：怎麼樣都是贏

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者袁茵攝）

記者詹宜庭／台北報導

無黨籍苗栗縣長當選人鍾東錦日前遭苗栗地檢署提起當選無效之訴，國民黨主席朱立倫21日開轟，這些不成比例的司法調查及當選無效之訴，都是民進黨奧步。對此，民進黨立委林俊憲今日表示，朱立倫應該已經算好成本收益了，如果鍾東錦真的被判當選無效進行補選，國民黨就有極大贏面；若最後判決沒事，他的送溫暖行動能修補與鍾東錦的關係，為「光榮返黨」鋪路，怎麼樣都是贏。

鍾東錦位於苗栗縣大湖鄉聯合競選總部中，包括陳姓主委等3人因涉嫌為鍾東錦及其陣營的鄉長、鄉代、村長等5名候選人進行現金賄選，遭苗栗地檢署依違反選罷法將陳等3人起訴，並對鍾東錦提起當選無效之訴。對此，朱立倫21日透過臉書聲援鍾東錦，痛批民進黨執政不力，濫用司法、意圖改變選舉結果，呼籲國民黨執政的縣市首長應嚴防民進黨各種司法手段。

林俊憲表示，檢調已經宣誓，查賄不會因為選舉落幕就結束，只要掌握具體事證，該辦的就要辦到底。既然鍾東錦的競選幹部涉嫌賄賂，苗栗地檢署依法提出當選無效之訴，想當然爾，鍾東錦一定會跳出來為自己辯護，但朱立倫竟然跳出來替他抱不平，「這就很令人意外了，鍾東錦不就是你踢出去的嗎？」

林俊憲說明，鍾東錦因「劃肚皮事件」的形象傷害太大，而未獲國民黨提名參選苗栗縣長，後來卻因自行參選而被國民黨開除黨籍。近期全國都在關注排黑條款，鍾東錦和國民黨的「黨籍之訴」才剛開始，朱立倫這麼一表態，很難不讓人聯想是否要迎接鍾東錦回黨。

林俊憲認為，根據他長年對朱立倫的認識，想必朱立倫都已經算好成本收益了，如果鍾東錦真的被判當選無效進行補選，國民黨就有極大贏面；若最後判決沒事，朱立倫送溫暖的行動化解尷尬，修補與鍾東錦的關係，為「光榮返黨」鋪路，國民黨多了一席，怎麼樣都是贏。

「只是我們不禁納悶，選前如此大動作與鍾東錦劃清界線的朱主席，怎麼選後就變了一個人？難道就因為當選，鍾東錦的爭議也自動跟著消失了嗎？」林俊憲質疑，排黑是國人的期待，民進黨一定會深自檢討及貫徹到底，既然國民黨也說要跟進，希望不要一回頭卻發現他們先溜了，民眾沒有那麼健忘的。