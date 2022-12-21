2024支持侯友宜還是朱立倫？　馬英九呵呵問記者：你有意見嗎

▲前總統馬英九。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

地方選戰落幕，隨之而來的2024年總統選舉備受外界關注，國民黨新北市長侯友宜聲勢大漲，但國民黨主席朱立倫也被認為可能挾此次九合一大勝乘勢投入選戰，前總統馬英九21日被問到人選時表示，他一向支持黨提名的人選，更笑呵呵反問記者，「你有意見嗎？」

針對2024總統大選，朱立倫一直不斷強調，國民黨一定推出最強的候選人，還強調全黨不要「自私自利」，不過當被媒體問到一份2024大選網路民調顯示，有78%民眾認為「只要有朱立倫，代表國民黨也背離民意，無法打敗民進黨」時，朱立倫卻疑似動怒，「沒有啦！應該百分之百，我幫你（記者）回答，百分之百，我幫你回答，百分之百！」接著轉身離去，場面一度尷尬。

而侯友宜今早被問到2024時則再次重申，現在是新北市長，大約3天後會就職，就職後要把新北市長角色做好，這是現在最重要的一件事，還是一句話，把握當下、打拚做事情。

馬英九今天出席三重先嗇宮舉辦歲末圍爐關懷活動時，被詢問對於2024藍營的潛在總統候選人朱立倫、侯友宜等人的看法，馬英九僅強調，自己一向是支持黨提名的人選，最後也反問記者一句「你有意見嗎？」