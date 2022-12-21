民進黨盼司法勿枉勿縱　轟國民黨政治操作：得了便宜還賣乖！

▲民進黨代理秘書長林鶴明。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

九合一選後風波不斷，無黨籍苗栗縣長當選人鍾東錦遭苗栗地檢署提起當選無效之訴，民眾黨新竹市長當選人高虹安則被控詐領助理費，日前以60萬元交保候傳。據轉述，民進黨代理秘書長林鶴明21日表示，民進黨的基本態度是尊重司法、勿枉勿縱，反觀國民黨政治操作是「得了便宜還賣乖」。

據轉述，儘管並未言明鍾東錦、高虹安兩人的狀況，代理秘書長林鶴明今天在中執會黨務報告時提到，12月25日新任縣市首長將就任，還有一些選後司法案件的偵辦，都有一些討論，基本上，民進黨的態度是尊重司法、勿枉勿縱，反觀國民黨刻意進行政治操作，想要影響司法的走向，選舉贏了，又這樣的操作，等於是得了便宜還賣乖。

此外，中執會今天通過第17屆黨主席補選參選人資格審查，以及「民主進步黨2023年第十屆南投縣第二選區立法委員出缺補選提名候選人徵召辦法」，由協調小組辦理徵詢、協調作業，協調小組成員由中常委林俊憲、陳茂松、蔡易餘擔任。

另針對國民黨主席朱立倫對於宜蘭縣長林姿妙和鍾東錦的相關言論，民進黨發言人黃彩玲回應，民進黨對於任何的司法調查案件，一向都是秉持尊重司法調查權、勿枉勿縱的態度，反觀國民黨與朱立倫才是意圖用政治干預司法，噴政治口水來移轉司法調查。

黃彩玲表示，朱立倫多次公開評論司法，意圖影響司法獨立審判，那才是真正不成比例的誤導，民進黨呼籲，朝野政黨皆應尊重司法，任何試圖影響司法獨立審判但卻沒有證據的發言，並無助於台灣民主的發展。