大船入港！野生烏魚捕獲傳捷報　船長船員眉開眼笑　

▲漁民站在浪尖上與大海拚搏，順利豐收帶回大批烏魚。（圖／莊國賓提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

每年冬至前後10天為野生烏魚捕撈旺季，野生烏魚隨寒流抵達台灣海域，雲林台子港今（20）日傳出捷報，船長林登祥2022年首發捕獲海生烏魚，退休教師莊國賓參與拍下作業實況，返抵港岸直呼大開眼界，並讚嘆烏魚彷彿和漁民約好，每年冬至前後就來報到。

▲漁民站在浪尖上與大海拚搏，順利豐收帶回大批烏魚。（圖／莊國賓提供）

口湖鄉台子村船長林鴻明說，原本預期因暖冬漁獲量可能不佳，幸搭上近日這波寒流南下，日本海域附近烏魚群隨海流逐漸南下，昨、今兩天出海漁船返港陸續傳出捷報，船長船員各個面露喜色，研判接下來幾天不出狀況，還能持續豐收。

船長林鴻明指出，出海抓烏魚全看運氣，有幸遇上魚群便能豐收，但也呼籲漁民注意西部沿海冬季期間，風浪相當大，必須留意航行危險性，掌握安全、把握住天時地利就能出現豐收機會，「過往曾一船滿載2000多尾烏魚，數量多到漁船載不回來！」

▲搭上近日這波寒流南下，日本海域附近烏魚群隨海流逐漸南下，昨、今兩天出海漁船返港陸續傳出捷報。（圖／莊國賓提供）

退休教師莊國賓隨船出海目擊捕撈作業，拍下實況分享並頻頻讚嘆，「浪大的搖滾區真不是蓋的！」漁民無畏寒風出海勇氣，站在浪尖上隨船頭起伏與大海拚搏，還能順利豐收帶回大批烏魚；以目前野生海烏整尾未殺，母烏魚每公斤400元、公烏魚250元現價計算，漁民必能豐收過好年。

▲海漁船返港陸續傳出捷報，船長船員各個面露喜色。（圖／許秦源提供）

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