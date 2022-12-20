　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

大船入港！野生烏魚捕獲傳捷報　船長船員眉開眼笑　

▲漁民站在浪尖上與大海拚搏，順利豐收帶回大批烏魚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲漁民站在浪尖上與大海拚搏，順利豐收帶回大批烏魚。（圖／莊國賓提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

每年冬至前後10天為野生烏魚捕撈旺季，野生烏魚隨寒流抵達台灣海域，雲林台子港今（20）日傳出捷報，船長林登祥2022年首發捕獲海生烏魚，退休教師莊國賓參與拍下作業實況，返抵港岸直呼大開眼界，並讚嘆烏魚彷彿和漁民約好，每年冬至前後就來報到。

▲漁民站在浪尖上與大海拚搏，順利豐收帶回大批烏魚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲漁民站在浪尖上與大海拚搏，順利豐收帶回大批烏魚。（圖／莊國賓提供）

口湖鄉台子村船長林鴻明說，原本預期因暖冬漁獲量可能不佳，幸搭上近日這波寒流南下，日本海域附近烏魚群隨海流逐漸南下，昨、今兩天出海漁船返港陸續傳出捷報，船長船員各個面露喜色，研判接下來幾天不出狀況，還能持續豐收。

船長林鴻明指出，出海抓烏魚全看運氣，有幸遇上魚群便能豐收，但也呼籲漁民注意西部沿海冬季期間，風浪相當大，必須留意航行危險性，掌握安全、把握住天時地利就能出現豐收機會，「過往曾一船滿載2000多尾烏魚，數量多到漁船載不回來！」

▲漁民站在浪尖上與大海拚搏，順利豐收帶回大批烏魚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲搭上近日這波寒流南下，日本海域附近烏魚群隨海流逐漸南下，昨、今兩天出海漁船返港陸續傳出捷報。（圖／莊國賓提供）

退休教師莊國賓隨船出海目擊捕撈作業，拍下實況分享並頻頻讚嘆，「浪大的搖滾區真不是蓋的！」漁民無畏寒風出海勇氣，站在浪尖上隨船頭起伏與大海拚搏，還能順利豐收帶回大批烏魚；以目前野生海烏整尾未殺，母烏魚每公斤400元、公烏魚250元現價計算，漁民必能豐收過好年。

▲漁民站在浪尖上與大海拚搏，順利豐收帶回大批烏魚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲海漁船返港陸續傳出捷報，船長船員各個面露喜色。（圖／許秦源提供）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►冬至吃湯圓　西螺老店推出麻油燒酒雞、燒松阪豬新口味

►美人庄、美人桃唱出微甜人聲　莿桐鄉農會邀國寶大師代言楊桃糖

►雲林假日夜晚「新聚處」　劍湖山飯店南洋渡假風聽歌正chill

►雲林天主教若瑟醫院年度聖誕義賣　盈餘助弱勢渡寒冬

►西螺福興宮點燈祈福　信眾感應媽祖庇佑捐300萬元還願

►威德in「白葡萄果凍」特價了！迅速補充能量，方便又好吃

ET快訊
辱女星「偷吃別人老公」　蘿莉塔挨告200萬！出庭喊冤
鴿子茶飲開幕！　22分店「百杯手搖飲」16天免費喝
好友過世5天　色男登門性侵她女兒
廖老大前加盟主成立鴿子茶飲！　22苦主「4點控告」曝
父植物人母嬤雙亡　小兄妹剩311元！企業家出手了
快訊／全台最大軒禾合作社倒閉！負責人神隱
快訊／中華郵政明調升存款利率！最高調幅曝
網紅硬拉梅西合照！用手拍打、亂親大力神盃　球迷氣瘋
2022新聞人物票選！　他目前最高票第一

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

拆郵局蓋影城「國賓不來了」　動工到一半...網友：彰化人被唬了

風浪太大！金門烏坵鄉交通中斷1個月　食物、藥物得不到補給

台東加拿國小動畫創作《二條線》　再獲信誼兒童動畫獎優等佳績

大船入港！野生烏魚捕獲傳捷報　船長船員眉開眼笑　

整合高齡化社會資源　台東縣樂齡社福大樓今動土

黃偉哲會見日本友誼市水上町長　放眼後疫情時代台日交流

兒童發展中心聖誕踩街報佳音　斗六公所喜相迎

屏東海洋文學「紙上的海 書寫海洋展」　12／20深邃開展

花蓮油茶籽評鑑出爐！3農友獲選特優　縣府派專人貼紅榜慶賀

竹市心衛中心開設3個月　服務逾2000人次

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

姆巴佩奪金靴獎卻臭臉　法國總統擁抱安慰鼓勵

姆巴佩飲恨後IG首吐心聲　「會回來的」近千萬粉朝聖

女兒吃薯條沾特製番茄醬 面有難色比讚：好吃...！

許凱爆新戀情「牽手回飯店過夜」！　對象是師妹...于正力挺：演員也是人

許光漢瘋世足「崩潰抱頭跪地」XD　劉畊宏現場見證PK賽..狂吼：贏了！

拆郵局蓋影城「國賓不來了」　動工到一半...網友：彰化人被唬了

風浪太大！金門烏坵鄉交通中斷1個月　食物、藥物得不到補給

台東加拿國小動畫創作《二條線》　再獲信誼兒童動畫獎優等佳績

大船入港！野生烏魚捕獲傳捷報　船長船員眉開眼笑　

整合高齡化社會資源　台東縣樂齡社福大樓今動土

黃偉哲會見日本友誼市水上町長　放眼後疫情時代台日交流

兒童發展中心聖誕踩街報佳音　斗六公所喜相迎

屏東海洋文學「紙上的海 書寫海洋展」　12／20深邃開展

花蓮油茶籽評鑑出爐！3農友獲選特優　縣府派專人貼紅榜慶賀

竹市心衛中心開設3個月　服務逾2000人次

《角頭》影集開拍「龍劭華、小鬼有望回歸？」　王陽明賣關子：有驚喜

拆郵局蓋影城「國賓不來了」　動工到一半...網友：彰化人被唬了

小美人魚紅髮、大氣女團長直髮，2023「最新髮型範本」一次看

佈景道具四散在團員家中　文化部推動「表演藝術倉儲環境提升」

THE聯盟2023年升級服務網絡　更多2.3萬箱新型節能船投入北歐線

金管會續盯國泰蔡家「產金分離」　將要求提說明

Jessica泳裝造型性感曲線畢露　搭卡地亞手環洩富千金氣息

男人「性慾較低」死亡風險變2倍　日研究曝可能與這原因有關

鴿子茶飲開幕！22分店「百杯手搖飲」明起一連16天免費喝

金管會罰5壽險業者逾400萬　高嘉瑜批不痛不癢：欺瞞保戶、投資人！

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

地方熱門新聞

3歲女童寒流侵襲中走失警積極尋童

民進黨台南市議長提名人邱莉莉提新議會改革方案

來新北玩中和公園　都市森林中體驗遊戲場

冬至吃湯圓　西螺老店推出麻油燒酒雞、燒松阪豬新口味

林男酒駕罰鍰19萬7千元拒繳查扣小貨車

郭信良獲七大社團支持連任

埔心牧場轉型影城　打造成為桃園旅遊新亮點

日本群馬縣水上町長阿部賢一拜訪南消

爆乳田慎節「合體瀧澤蘿拉」謝票

酒駕累犯中風長期臥床　法拍土地繳30萬罰款

四處竊取娃娃機錢箱警民合作逮獲竊嫌

野生烏魚捕獲傳捷報　船長船員笑了　

南警逮獲海洛因藥頭、藥腳

平鎮工廠消防演習超逼真　民眾安心過好年

更多熱門

相關新聞

即／台61大貨車頭陷火海　駕駛驚險及時逃出

即／台61大貨車頭陷火海　駕駛驚險及時逃出

台61西濱快速道路再傳火燒車，雲林口湖路段今（20）日發生一起貨車車頭火燒車事故。一輛大貨車行經北上245公里處，突然起火燃燒，車上駕駛見狀況不妙即時逃出，火勢延燒迅速、車頭瞬間陷入火海，警消獲報到場迅速火勢，起火原因尚待警消進一步釐清。

兒童發展中心聖誕踩街斗六公所報佳音

兒童發展中心聖誕踩街斗六公所報佳音

雲林天主教若瑟醫院聖誕義賣　助弱勢渡寒冬

雲林天主教若瑟醫院聖誕義賣　助弱勢渡寒冬

冬至吃湯圓　西螺老店推出麻油燒酒雞、燒松阪豬新口味

冬至吃湯圓　西螺老店推出麻油燒酒雞、燒松阪豬新口味

大成商工「萌寵伴學」！他的保暖圍巾是球蟒

大成商工「萌寵伴學」！他的保暖圍巾是球蟒

關鍵字：

烏魚雲林口湖鄉野生烏魚林登祥莊國賓

讀者迴響

熱門新聞

梅西延長賽進球無效？　外媒揭「關鍵畫面」

iOS 17升級3機型恐被淘汰！竟包含這支神機

今天開放訂位！「饗饗」2店要開了

法媒「梅西進球違規」證據遭官方打臉

空拍影片曝！營地山坡崩落24死　綠地禿一大片

營地山崩　媽悲：女兒一家3口亡

每人最高10萬！「2023勞保紓困貸款」下周一開辦　銀行申貸搶先看

媽媽求樓上放輕腳步　鄰居：我會更吵

強尼戴普、安柏和解了！調降「超扯賠償金」

冬至8招開運法曝光！4生肖注意健康

好市多2022上半年銷售排行　第一名竟是它

高虹安涉貪新證！想買星巴克咖啡豆設公積金

雨來了！今晨6.2℃明變天　更強冷空氣急凍時間曝

5壽險慘了！資產重分類違規　金管會怒罰逾400萬、南山最重

這4星座「明年恐出軌」！第1名狂吸渣男渣女

更多

最夯影音

更多
阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾
好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面