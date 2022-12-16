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西螺福興宮點燈祈福　信眾感應媽祖庇佑捐300萬元還願

記者李政遠、蔡佩旻／雲林報導

還有一個多月就是農曆過年，民眾會在農曆春節期間，到廟宇祈福新的一年順遂事業發、財源廣進，為自己或家人點上一盞光明燈。雲林西螺福興宮太平媽祖廟今(16)日下午，有公司企業感應點燈祈福，媽祖庇佑讓公司度過疫情經濟蕭條的風暴，業績穩定成長，該公司負責人率員工祈福還願，捐300萬元整建廟宇經費，並續點「媽祖殿前光明燈」，為公司及員工祈福。

▲環陞貨運、環升預冷公司董事長楊文祥夫人蘇慧棉準備了鮮花、素菓等供品，帶領公司員工，前往西螺福興宮上香還願。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲環陞貨運、環升預冷公司董事長楊文祥夫人蘇慧棉準備了鮮花、素菓等供品，帶領公司員工，前往西螺福興宮上香還願。（圖／記者蔡佩旻攝）

今日下午環陞貨運、環升預冷公司董事長楊文祥夫人蘇慧棉準備了鮮花、素菓等供品，帶領公司員工，前往西螺福興宮上香還願，答謝太平媽庇佑公司，在新冠疫情蔓延全球3年中，讓公司風平浪靜度過經濟不景氣衝擊，業績穩定成長、員工有工作機會，代表公司還願，並以公司名義捐獻300萬元，護持福興宮整建宮殿經費。

▲環陞貨運、環升預冷公司董事長楊文祥夫人蘇慧棉準備了鮮花、素菓等供品，帶領公司員工，前往西螺福興宮上香還願。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮廟內殿太平媽祖燈，原本只有懸掛3盞燈，祈風調雨順、國泰民安、五穀豐收，後廟方取得媽祖同意開方給民眾點燈。（圖／記者蔡佩旻攝）

環陞貨運公司董事長夫人蘇慧棉表示，每年新春公司會以旗下運輸、農產、蔬菜冷鏈等事業名義，在福興宮正殿點上五盞媽祖殿前光明燈，祈求媽祖護佑公司全體員工平安順遂，公司業務蒸蒸日上，在太平媽祖守護下，公司在這3年來疫情引發百業經濟萎靡，被迫歇業，員工失業衝擊，環陞公司未受影響，營運正常運轉，業績成長，有感媽祖保佑，特地來還願。

▲環陞貨運、環升預冷公司董事長楊文祥夫人蘇慧棉準備了鮮花、素菓等供品，帶領公司員工，前往西螺福興宮上香還願。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲環陞貨運公司董事長夫人蘇慧棉(中)表示，感應媽祖庇佑讓公司度過疫情經濟蕭條的風暴，業績穩定成長，今日除了捐300萬元整建廟宇經費，並續點「媽祖殿前光明燈」為公司及員工祈福。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮廟內殿太平媽祖燈，原本只有懸掛3盞燈，祈福媽祖保祐風調雨順、國泰民安、五穀豐收，後廟方取得媽祖同意開方給民眾點燈，由於太平媽祖光明燈採手工製作彩繪龍燈，在媽祖殿懸掛一年後，信眾可帶回家懸掛護家，因有建商、中部養雞大王、蔬菜冷鏈業者、運輸業等，點燈後事業順利年終就報名指定點太平媽祖殿前光明燈，每盞2萬元從68個位置，今年增加到100燈。

廟方人員表示，距離農曆春節還有一個多月，信眾到廟洽詢「安太歲」、「媽祖平安燈」、「文昌燈」、「財利燈」、「藥師燈」等服務，許多信眾提前完成點燈，現已報名點燈信衆約8000多人，祈求新的一年健健康康、平安順遂。

▲環陞貨運、環升預冷公司董事長楊文祥夫人蘇慧棉準備了鮮花、素菓等供品，帶領公司員工，前往西螺福興宮上香還願。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲疫情期間西螺福興宮年年特地點上兩盞為全國祈福光明燈「同心守護家園，共為台灣祈福」與「全民團結抗疫，為防疫人員加油」。（圖／記者蔡佩旻攝）

一盞為同心守護家園，共為台灣祈福，另一盞是為全民團結抗疫，為防疫人員加油的祈福燈。


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