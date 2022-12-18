雲林假日夜晚「新聚處」　劍湖山飯店南洋渡假風聽歌正chill

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林古坑鄉華山咖啡專區多家咖啡廳、複合式餐廳，一直是鄰近縣市、遊客與在地鄉親於夜間賞景休憩首選，萬家燈火夜景搭配古坑咖啡療癒人心，劍湖山渡假大飯店在入冬後，於1樓中庭酒吧推出「Chill Night浪漫爵士夜」，在冬夜裡，遊客除了上山賞景、用餐，多了一個室內舒適、悠閒放鬆的「好聚處」。

▲冬夜裡，到雲林觀光的遊客除了上山賞景、用餐，多了一個室內舒適、悠閒放鬆的「好聚處」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

劍湖山渡假大飯店中庭酒吧，挑高至7樓的空間以峇里島渡假風格設計，大氣典雅又悠閒，近期更推出新菜單，提供調酒搭配炸物小食及五星級主廚特製的美味料理，靠坐在寬大舒適的編織藤椅上，就著道地的古坑咖啡與美味餐點。

▲劍湖山渡假大飯店於1樓中庭酒吧推出「Chill Night浪漫爵士夜」。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣副縣長謝淑亞昨（18）日低調體驗，並受訪表示，假日來到雲林觀光不僅白天有森林公園、綠色隧道、虎尾鐵橋、觀光工廠、遊樂園等風景區，在夜間更有觀景華山咖啡，現在劍湖山渡假大飯店也推出室內點老歌、聽音樂的放鬆新選擇，期待渡假大飯店未來推出主題之夜，菜單中推出以在地雲林良品為食材點心飲品，不用出國，就地就近到此享受美好時光。

▲劍湖山渡假大飯店於1樓中庭酒吧推出「Chill Night浪漫爵士夜」。（圖／記者蔡佩旻攝）

劍湖山渡假大飯店曾慶欑總經理受訪表示，飯店一直以來都希望能從各種方面來滿足遊客的需求，豐富來訪客人的旅遊體驗，本次邀請樂團駐場表演，也是一個新的嘗試，希望能提供雲嘉地區及來訪客人，能盡情享受音樂及悠閒的氛圍，有個愜意無壓力的輕鬆夜晚，歡迎大家多來雲林古坑玩，這裡晚上也很精彩。

▲劍湖山渡假大飯店新菜單，中庭酒吧提供調酒搭配炸物小食及五星級主廚特製的美味料理，靠坐在寬大舒適的編織藤椅上，就著道地的古坑咖啡與美味餐點。（圖／記者蔡佩旻攝）

劍湖山渡假大飯店說明，每週六、日晚上7點半到10點特邀在地知名「風雲爵士拉丁樂團」駐場，以悠揚的琴音與拉丁鼓精妙伴奏搭配主唱動人的聲線，演繹一首首的動聽歌曲，沙啞略帶滄桑的男聲及女主唱的柔美歌聲，讓人沉醉其中，聽覺味覺雙重滿足，在假日晚上放鬆心情悠閒的聽歌，心靈壓力也彷彿得到釋放。更多活動訊息請洽劍湖山渡假大飯店官網。

▲劍湖山渡假大飯店中庭酒吧，挑高至7樓的空間以峇里島渡假風格設計，大氣典雅又悠閒。（圖／記者蔡佩旻攝）

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