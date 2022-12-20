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雲林天主教若瑟醫院年度聖誕義賣　盈餘助弱勢渡寒冬

▲每年聖誕節前夕，天主教若瑟醫院寒冬送暖聖誕義賣活動匯集愛心化作實際的行動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲院長李聰明帶領敲響第一聲愛心鑼，捐出的第一筆捐款，接續包含張麗善縣長、丁學忠鎮長都群起響應，紛紛將愛心捐款投入此次的聖誕義賣活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

天主教若瑟醫院每年聖誕節前夕在院內舉辦義賣活動，20多年來匯集員工以及鄉親們的愛心化作實際的行動，而當日義賣盈餘除捐入「2022若瑟醫院疼惜咱的厝邊」勸募專案以外，也將幫助土庫、虎尾及雲林部分地區低收入戶、獨居老人以及身障團體，讓他們在寒冬中渡過一個溫暖有愛的聖誕節。

聖誕義賣活動除了有好吃、好喝的攤位以外，也特別邀珈珈舞蹈社帶來魅力四射的表演，現場洋溢著歡樂聖誕、溫馨有愛的氣氛。在院長李聰明帶領敲響第一聲愛心鑼，捐出今年聖誕義賣的第一筆捐款，接續包含張麗善縣長、丁學忠鎮長都群起響應，紛紛將愛心捐款投入此次的聖誕義賣活動，熱鬧非凡。

天主教若瑟醫院院長李聰明表示，自疫情起雖然比以往更加辛勞，但同仁們及若瑟的好朋友們仍然自發性的舉辦了聖誕義賣活動來幫助雲林的弱勢族群，希望透過若瑟醫院同仁們拋磚引玉，能帶動民眾一同響應，幫助雲林弱勢的鄉親能夠渡過一個溫暖的冬天。

此次聖誕義賣活動盈餘將幫助虎尾、土庫、雲林部分地區各鄰里低收入戶、獨居長輩及身障的朋友，希望透過若瑟醫院拋磚引玉，將社會大眾的愛心發揮更大的價值，實際回饋予雲林縣需要幫助的民眾，讓他們一同渡過溫暖有愛的聖誕節。

▲每年聖誕節前夕，天主教若瑟醫院寒冬送暖聖誕義賣活動匯集愛心化作實際的行動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲每年聖誕節前夕，天主教若瑟醫院寒冬送暖聖誕義賣活動匯集愛心化作實際的行動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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