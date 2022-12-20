冬至吃湯圓　西螺老店推出麻油燒酒雞、燒松阪豬新口味

記者李政遠／雲林報導

再過二天就是冬至，應景食物少不了湯圓，雲林西螺56年老店阿財湯圓，採用濁水米打漿古法製作，吃起來又香又軟Q，吸引大批民眾購買；業者除了傳統紅、白、五行小湯圓外，今年推出麻油雞、醬汁松坂豬包餡湯圓，傳統節日多了新潮吃法。

▲西螺阿財湯圓有別於一般加工廠，在湯圓中注入靈魂，每顆湯圓都有雲林返鄉青年的故事。（圖／記者蔡佩旻攝）

傳統冬至湯圓俗稱「冬節圓」，有紅、白兩色，西螺「阿財圓仔冰」已有56年歷史，夏天賣圓仔冰，冬天賣熱圓仔湯，傳統湯圓採用濁水溪純糯米製作，每年冬至前都吸引，大批消費者預購，迎接冬至到來，業者為因應供需，店家還特地搭起臨時棚架加班，多名工作人員，雙手忙個不停，把一篩篩的紅、白小湯圓分裝，忙著把一箱又一箱，製作好的湯圓，搬上貨車準備出貨。

▲冬至應景食物少不了湯圓，西螺老店阿財湯圓，除了傳統紅、白、五行小湯圓外，今年推出麻油雞、醬汁松坂豬包餡湯圓，傳統節日多了新潮吃法。（圖／記者蔡佩旻攝）

除了賣傳統紅、白小湯圓，也有有紫米、紅麴、抹茶、薑黃和原味的養生五行小湯圓外，今年推出包餡鹹湯圓，有吃起充滿麻油香的「麻油燒酒雞」，鹹蛋黃加起司的「金沙起司蝦」，撲鼻醬汁香的「醬燒松阪豬」，濃郁飄香「黑松露鯛魚」，椒麻的「藥膳麻辣豬」等口味的湯圓，讓傳統節日多了新潮得吃法，推出即獲得消費者青睞，成為熱銷商品。

業者筱澐表示，一般民眾其實無法分辨湯圓是粉做還是米做，所以客戶消費大部分會尋找老店購買這也是老店在市場穩定的優點之一。近來氣溫驟降也讓銷售量大增，逢假日提早購買、贈禮等都是熱賣因素，主要今年開發新商品所配合的食材、原料都選用雲林在地。

▲西螺老店阿財湯圓多年前推出的五行小湯圓，一直都是人氣產品。（圖／翻攝自Facebook／阿財湯圓）

筱澐說，湯圓其實是很有發揮性的食品，雲林許多傳產很知名、並且很多返鄉青年都相當用心進行生產，這次研發新產品與在地品牌聯名，選用土庫順成油廠冷壓麻油、口湖好蝦囧男社無毒蝦、西螺裕鼎興手工柴燒醬油、麥寮水產品安鮮物、虎尾媽祖埔豆腐張的麻辣等，與湯圓結合後相當創新。

▲西螺阿財湯圓與在地品牌食材聯名研發新產品，注入青年創業故事的靈魂讓「湯圓不只是湯圓」。（圖／翻攝自Facebook／阿財湯圓）

她強調：「有別於一般加工廠，我們在每個湯圓中注入靈魂，每顆湯圓都有雲林返鄉青年的故事，加上我們特意以5顆入為包裝，比較大顆、餡比較多，讓消費者多嚐鮮、體驗不同口味，透過精緻化，讓新一代的年輕人對傳產的東西改觀並且有新期待，這其實是我們想做的，讓湯圓不只是湯圓。」

▲冬至應景食物少不了湯圓，西螺56年老店阿財湯圓，採用濁水米打漿古法製作，吃起來又香又軟Q。（圖／記者蔡佩旻攝）



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