　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

美人庄、美人桃唱出微甜人聲　莿桐鄉農會邀國寶大師代言楊桃糖

記者蔡佩旻、李政遠／雲林報導

雲林莿桐鄉所產軟枝楊桃聞名全國，在莿桐鄉農會用心經營下打出「大美人楊桃」品牌，2年前因老農高齡化使楊桃產業陷入凋零，農會推出別砍樹計畫，勇敢承接果園輔導青農傳承，現透過加工研發「微甜人聲楊桃潤喉糖及楊桃軟糖」，特邀「陳明章」老師創作歌曲代言，今（19）日舉行上市發表記者會。

▲ 莿桐鄉農會邀請本土台語大師「陳明章」老師代言，陳老師更為微甜人聲創作了一首歌曲「美人庄·美人桃」，由莿桐農會543綠照站的阿嬤們一起合唱。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲ 莿桐鄉農會邀請本土台語大師「陳明章」老師代言，陳老師更為微甜人聲創作了一首歌曲「美人庄·美人桃」，由莿桐農會543綠照站的阿嬤們一起合唱。（圖／記者蔡佩旻攝）

莿桐鄉農會總幹事張鈺萱因為過去看到人口高齡化，楊桃老農在無人傳承的狀況下無奈放棄耕種，陸續砍除40年的老叢楊桃樹，即發起「別砍樹！讓我們農會來承接」計畫，2年來讓大美人楊桃的知名度再次傳遍全台，現再進階研發出楊桃糖。國內自釀楊桃汁幾乎已消失，莿桐鄉農會將醃好的純楊桃汁進化加工成為潤喉楊桃糖果與新鮮楊桃榨汁製成的軟糖，並以巴糖醇代替一般糖。

▲ 莿桐鄉農會邀請本土台語大師「陳明章」老師代言，陳老師更為微甜人聲創作了一首歌曲「美人庄·美人桃」，由莿桐農會543綠照站的阿嬤們一起合唱。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲微甜人聲楊桃潤喉糖，以莿桐醃漬楊桃原汁製作，加入巴糖醇代替一般糖，連糖尿病病人也可食用、小朋友吃了不會蛀牙，口感Q彈楊桃香氣濃郁。（圖／記者蔡佩旻攝）

莿桐鄉農會總幹事張鈺萱指出，莿桐鄉種植面積早期約100公頃，目前種植面積僅剩下30公頃，釋出「別砍樹！」計畫是希望透過整個計畫扶職青農，由楊桃老達人帶領青農一起把楊桃種回來，並把楊桃種植技術傳承下去，所以我們才會研發出「微甜人聲」楊桃糖，希望讓吃到楊桃糖的人都知道並感受傳承的意義與故事，把楊桃技術傳承之後讓青農與老農的人生都變甜甜的。

記者會現場，邀請台灣國寶台語大師陳明章老師與莿桐農會543綠照站的阿嬤們一起合唱創作曲「美人庄·美人桃」。本土台語大師「陳明章」老師表示，與張鈺萱總幹事相當熟識，每年都收到莿桐來的新鮮楊桃品嚐，累積了不少靈感，歌詞由總幹事來寫，僅花了一個晚上完成譜曲，因楊桃產於大美村，為了押韻改為美人庄、美人桃使整首歌曲唱起來更有味道。

▲ 莿桐鄉農會邀請本土台語大師「陳明章」老師代言，陳老師更為微甜人聲創作了一首歌曲「美人庄·美人桃」，由莿桐農會543綠照站的阿嬤們一起合唱。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲莿桐鄉農會邀請本土台語大師「陳明章」老師代言創作「美人庄·美人桃」歌曲，推出「微甜人聲楊桃潤喉糖及楊桃軟糖」。

總幹事張鈺萱強調，傳承產業除了透過研發商品、公益活動、達人傳承讓青農認識產業，也須讓他們都能在未來的人生也問定收入；透過計畫所採收的楊桃均由莿桐鄉農會以高於市場價格收購，完全沒有產銷問題，也讓許多壯年農民有了繼續種植意願。

未來鮮果通路持續配合全家超商行銷，另加工品、原汁將交給康是美、寶雅、全聯等連鎖各大通路推廣，讓過去在業界全國前三名的莿桐鄉楊桃常勝軍將美名再延續，讓大家都能吃到真正楊桃做的楊桃糖。

▲ 莿桐鄉農會邀請本土台語大師「陳明章」老師代言，陳老師更為微甜人聲創作了一首歌曲「美人庄·美人桃」，由莿桐農會543綠照站的阿嬤們一起合唱。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲莿桐鄉農會543空間前草地上以楊桃糖妝點的聖誕樹，與童玩彈珠OMake柑仔糖等妝點，透過研發楊桃糖繼續發揚莿桐鄉大美村曾揚名國際的美味楊桃。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►雲林大美楊桃產量減　莿桐鄉農會向老農喊話「別砍樹，讓我們來接手」

►農會CEO張鈺萱　將故鄉農產品提升時尚精品等級

►快訊／雲林磚造平房陷火海　濃煙竄天婦人嗆傷送醫

►幸褔土庫聖誔報佳音　聚300鄉親踩街傳愛

►雲林假日夜晚「新聚處」　劍湖山飯店南洋渡假風聽歌正chill

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
姆巴佩褲襠又見「大包凸凸」！　網笑：弟弟興奮了
本屆10大巨星抱憾最後一舞！　最慘的是他0出賽
快訊／普丁將發表「重大國防消息」！　俄官媒鬆口證實
「阿根廷若奪冠大家請我吃雞排」2萬人留言卡位！　本尊回應了
大元出車禍！　遭追撞成「夾心餅乾」
普拿疼缺貨！　藥局出現大量收購
泰國軍艦翻船沉沒！　多名船員失蹤
零成本存股法！　他靠這檔...年領股息300萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2022年中央一般性教育補助款考核　台南市再度蟬聯全國第一

嘉義中區扶輪社助孤老募集年菜　10年突破2000份

美人庄、美人桃唱出微甜人聲　莿桐鄉農會邀國寶大師代言楊桃糖

慈濟全國首創蔬食護理之家　「媽咪寶寶回娘家運動會」親子同樂

台東TTPush非同凡響　榮獲2023智慧城市創新應用獎

台南新營區成大藥局　捐贈救護車強化南消一大隊

寒流急凍發威！台東縣府啟動街友低溫關懷　提供衣物+熱食

台南學甲槍擊案　專案小組發動4波查緝5共犯羈押禁見

守護神！台東安南宮首次收契子、契女　未滿1歲嬰也來認契

林志展總召說第二大黨當副議長　公然暗示民進黨要跟國民黨合作？

小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

世足冠軍戰倒數投注站擠爆　民眾豪砸10萬：2隊都押！

男遭開單不爽衝派出所嗆警　掏身分證拍桌：我爸副市長

王大陸當眾吻蔡卓宜..全場驚呼　告白「喜歡寵著妳」她感動淚崩

寶寶「脖子多出貓尾圍巾」　輕拍哄睡！媽笑：移不開

偷懶汪走跑步機「只用後腳」　媽見狀喊加碼牠秒回原位！

天冷試水溫！國中男跳高雄香蕉碼頭「不見了」　3同學目擊

2022年中央一般性教育補助款考核　台南市再度蟬聯全國第一

嘉義中區扶輪社助孤老募集年菜　10年突破2000份

美人庄、美人桃唱出微甜人聲　莿桐鄉農會邀國寶大師代言楊桃糖

慈濟全國首創蔬食護理之家　「媽咪寶寶回娘家運動會」親子同樂

台東TTPush非同凡響　榮獲2023智慧城市創新應用獎

台南新營區成大藥局　捐贈救護車強化南消一大隊

寒流急凍發威！台東縣府啟動街友低溫關懷　提供衣物+熱食

台南學甲槍擊案　專案小組發動4波查緝5共犯羈押禁見

守護神！台東安南宮首次收契子、契女　未滿1歲嬰也來認契

林志展總召說第二大黨當副議長　公然暗示民進黨要跟國民黨合作？

理財周刊／手機與成熟製程　拉回找買點

郭宸安發豪語超越爸爸　王金勇觀察一動作像郭勇志

理財周刊／2023產業趨勢

勇士砸千萬拍下新莊2字頭「大凶」宅　內行指：投報率高

Ozone首場校唱掀暴動！　北一女學生冒雨熱血應援

2023台灣燈會在台北！12米兔子超萌「東區16件光裝置」先曝光

《寶可夢 朱紫》最強閃焰王牌登場　年末再開黑色太晶團體戰

男團重生選秀《Peak Time》開播日曝光！SJ、少女時代6位評審陣容超狂

出發花蓮當貴族！宮廷風奢華飯店看海數星、紅酒哈根達斯無限供應

2022年中央一般性教育補助款考核　台南市再度蟬聯全國第一

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

地方熱門新聞

爆乳田慎節「合體瀧澤蘿拉」謝票

板橋溪北公園停車場如期發包　力拚2023年動工

六旬婦人遺失生活費暖警神速找回

歐都納戶外山野勇氣館明年轉駐彰化

林志展總召說第二大黨當副議長

台南學甲槍擊案5共犯羈押禁見

桃園紙箱男童身世曝光！社會局找到人了

台南啟動寒冬送暖低溫關懷

里港消防分隊救護改接生　超感動

台南新營區成大藥局捐贈救護車

台南玉井首度上帝公神尊「集合」團拜祝壽

愛鄰舍推動兒少全人關懷　邱奕勝肯定

黃敏惠選前徒步文化商圈掃街拜票

慈濟「媽咪寶寶回娘家運動會」

更多熱門

相關新聞

雲林竟有「聖誕老人」長照中心！

雲林竟有「聖誕老人」長照中心！

隨著聖誕節將近，不少父母會告知孩子「有聖誕老人」，晚上再偷偷送禮給驚喜。一名女子在網路上分享，她路過雲林時，正好看見一間長照中心，沒想到看見長照中心的名稱後，瞬間笑了出來，同時也拍下照片，逗趣直呼「全世界的聖誕老人都在這」。

雲林超夯夜間打卡聖地「虎尾鐵橋」！　獲國際大獎

雲林超夯夜間打卡聖地「虎尾鐵橋」！　獲國際大獎

即／雲林磚造平房火警　婦人嗆傷送醫

即／雲林磚造平房火警　婦人嗆傷送醫

劍湖山飯店南洋渡假風　聽歌正chill

劍湖山飯店南洋渡假風　聽歌正chill

台灣的植物肉！業者發表新品種黃豆金

台灣的植物肉！業者發表新品種黃豆金

關鍵字：

莿桐鄉大美村楊桃楊桃糖加工品雲林陳明章張鈺萱行銷

讀者迴響

熱門新聞

林襄認了「很少和孫生做」！他爆：1年半只2次

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

決賽最神不是梅西、姆巴佩？這人被讚：真的神

法國PK踢丟2點！阿根廷奪隊史第3冠

為了「20箱奶茶」惹殺機！　土城少年遭賣家砍殺

大S爆搬家了！「霸氣斷開和汪小菲舊愛巢」

汪小菲直播現身怒了開嗆張蘭！「突交代遺言」

12生肖最新運勢出爐　第1名事業、戀愛、財運3贏

阿根廷門將：為姆巴佩默哀一分鐘

劉在錫拿獎卻尷尬道歉！　SBS演藝大賞被罵爆

法國世足衛冕夢碎！　竹科工程師100萬全沒了

南投「泡麵土地公」遭埋生雞頭

即／高雄怪客攜4把刀　專挑機車騎士攻擊

再急凍！可能又有寒流　最冷時間曝

網紅護理師提告四叉貓　求償百萬

更多

最夯影音

更多
小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼
熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

世足冠軍戰倒數投注站擠爆　民眾豪砸10萬：2隊都押！

世足冠軍戰倒數投注站擠爆　民眾豪砸10萬：2隊都押！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面