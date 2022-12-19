美人庄、美人桃唱出微甜人聲　莿桐鄉農會邀國寶大師代言楊桃糖

記者蔡佩旻、李政遠／雲林報導

雲林莿桐鄉所產軟枝楊桃聞名全國，在莿桐鄉農會用心經營下打出「大美人楊桃」品牌，2年前因老農高齡化使楊桃產業陷入凋零，農會推出別砍樹計畫，勇敢承接果園輔導青農傳承，現透過加工研發「微甜人聲楊桃潤喉糖及楊桃軟糖」，特邀「陳明章」老師創作歌曲代言，今（19）日舉行上市發表記者會。

▲ 莿桐鄉農會邀請本土台語大師「陳明章」老師代言，陳老師更為微甜人聲創作了一首歌曲「美人庄·美人桃」，由莿桐農會543綠照站的阿嬤們一起合唱。（圖／記者蔡佩旻攝）

莿桐鄉農會總幹事張鈺萱因為過去看到人口高齡化，楊桃老農在無人傳承的狀況下無奈放棄耕種，陸續砍除40年的老叢楊桃樹，即發起「別砍樹！讓我們農會來承接」計畫，2年來讓大美人楊桃的知名度再次傳遍全台，現再進階研發出楊桃糖。國內自釀楊桃汁幾乎已消失，莿桐鄉農會將醃好的純楊桃汁進化加工成為潤喉楊桃糖果與新鮮楊桃榨汁製成的軟糖，並以巴糖醇代替一般糖。

▲微甜人聲楊桃潤喉糖，以莿桐醃漬楊桃原汁製作，加入巴糖醇代替一般糖，連糖尿病病人也可食用、小朋友吃了不會蛀牙，口感Q彈楊桃香氣濃郁。（圖／記者蔡佩旻攝）

莿桐鄉農會總幹事張鈺萱指出，莿桐鄉種植面積早期約100公頃，目前種植面積僅剩下30公頃，釋出「別砍樹！」計畫是希望透過整個計畫扶職青農，由楊桃老達人帶領青農一起把楊桃種回來，並把楊桃種植技術傳承下去，所以我們才會研發出「微甜人聲」楊桃糖，希望讓吃到楊桃糖的人都知道並感受傳承的意義與故事，把楊桃技術傳承之後讓青農與老農的人生都變甜甜的。

記者會現場，邀請台灣國寶台語大師陳明章老師與莿桐農會543綠照站的阿嬤們一起合唱創作曲「美人庄·美人桃」。本土台語大師「陳明章」老師表示，與張鈺萱總幹事相當熟識，每年都收到莿桐來的新鮮楊桃品嚐，累積了不少靈感，歌詞由總幹事來寫，僅花了一個晚上完成譜曲，因楊桃產於大美村，為了押韻改為美人庄、美人桃使整首歌曲唱起來更有味道。

▲莿桐鄉農會邀請本土台語大師「陳明章」老師代言創作「美人庄·美人桃」歌曲，推出「微甜人聲楊桃潤喉糖及楊桃軟糖」。

總幹事張鈺萱強調，傳承產業除了透過研發商品、公益活動、達人傳承讓青農認識產業，也須讓他們都能在未來的人生也問定收入；透過計畫所採收的楊桃均由莿桐鄉農會以高於市場價格收購，完全沒有產銷問題，也讓許多壯年農民有了繼續種植意願。

未來鮮果通路持續配合全家超商行銷，另加工品、原汁將交給康是美、寶雅、全聯等連鎖各大通路推廣，讓過去在業界全國前三名的莿桐鄉楊桃常勝軍將美名再延續，讓大家都能吃到真正楊桃做的楊桃糖。

▲莿桐鄉農會543空間前草地上以楊桃糖妝點的聖誕樹，與童玩彈珠OMake柑仔糖等妝點，透過研發楊桃糖繼續發揚莿桐鄉大美村曾揚名國際的美味楊桃。（圖／記者蔡佩旻攝）

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