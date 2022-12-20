兒童發展中心聖誕踩街報佳音　斗六公所喜相迎

▲斗六市公所政風室也透過活動分送精美禮物，並將反貪倡廉、反毒拒賭之意識帶給參與活動的大小朋友。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

聖誕節是孩子們最期待的節日，佳節前夕斗六地區兒童發展中心今（20）日在老師及志工陪伴下打扮成各種可愛逗趣、活潑應節的造型前往斗六市公所報佳音，每個小朋友滿載而歸，笑得合不攏嘴。

今日上午11時許，斗六地區兒童發展中心一前大小朋友來到斗六市公所向斗六市長林聖爵及公所員工報佳音，市長林聖爵親自接受小朋友的祝福，並回應祝福他們聖誕節愉快，健康平安快樂成長，同時回贈滿滿的餅乾及飲料。

斗六市公所政風室也透過活動分送精美禮物，並將反貪倡廉、反毒拒賭之意識帶給參與活動的大小朋友。政風室主任陳大中表示，每個人在成長的路上多少都會遇到一些挫折和阻礙，希望這些未來的主人翁可以保持正向樂觀的態度，快樂學習勇於探索世界，開創屬於自己的未來。

▲斗六市公所政風室也透過活動分送精美禮物，並將反貪倡廉、反毒拒賭之意識帶給參與活動的大小朋友。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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