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社會 社會焦點 保障人權

快訊／台61線大貨車頭突陷火海「昨天才保養」　黑煙竄天駕駛急逃

記者蔡佩旻／雲林報導

台61西濱快速道路再傳火燒車，雲林口湖路段今（20）日發生一起貨車車頭火燒車事故。一輛大貨車行經北上245公里處，突然起火燃燒，車上駕駛見狀況不妙即時逃出，火勢延燒迅速、車頭瞬間陷入火海，警消獲報到場迅速火勢，起火原因尚待警消進一步釐清。

▲大貨車車頭全面燃燒，消防局出動3部各式救災車輛、5名人員到場搶救。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台61西濱快速道路一輛大貨車車頭全面燃燒，消防局出動3部各式救災車輛、5名人員到場搶救。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局說明，今日下午14時29分接獲民眾通報，台61線北上245公里處口湖路段，發生貨車火燒車事故，派遣口湖消防分隊出動2輛水車、1輛救護車前往搶救。46歲王姓貨車司機向警方表示，貨車昨天才剛完成車輛保養，他發現起火後立即將車停在路邊，並立即逃離。

警消趕抵現場，發現火勢相當猛烈，大貨車車頭全面燃燒，消防局出動3部各式救災車輛、5名人員到場搶救，同步通報當地警察局與公路總局，佈水線前後夾擊，於下午15時20分將火勢撲滅，事故起火原因將由火調人員進一步釐清。

▲大貨車車頭全面燃燒，消防局出動3部各式救災車輛、5名人員到場搶救。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台61西濱快速道路一輛大貨車車頭全面燃燒，消防局出動3部各式救災車輛、5名人員到場搶救。（圖／翻攝自記者爆料網）


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