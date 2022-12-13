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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

操盤手曝選票流失癥結點　鄭文燦：避免重蹈覆徹

▲民進黨中執會提名鄭運鵬參選桃園市，桃園市長鄭文燦致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲桃園市長鄭文燦今天召集第二場選舉檢討小組。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨九合一大選檢討會議於13日召開第二場會議。民進黨晚間發布新聞稿說明，檢討小組召集人鄭文燦邀集各地輔選團隊主導選戰議題及策略的主要操盤手或是核心幹部進行深度座談，共同就本次選舉，仔細聆聽大家在選戰中的各項觀察及所面臨到問題，深刻檢討各種缺失，彙整出未來可以更加精進的策略方案，避免重蹈這次選戰過程中不該犯的錯誤，不僅要自求改善，也要自我調整，讓未來整體選戰節奏可以更好。

鄭文燦說，在今天的檢討會議中，各縣市競選總部主要負責選戰策略、議題、文宣和組織的幹部都出席與會，這些在選戰過程中與對手第一線交火、近身肉搏的競總幹部們，都是身經百戰、曾任或現任黨公職的優秀操盤手，從他們親自出席，充分顯現大家對於這次選戰過程檢討的重視，也了解到各位在選舉過程所面臨的難題，這對於民進黨來說是重大警訊，也是最需要改進的重點。

鄭文燦指出，在檢討會議上，輔選團隊的幹部們，針對政策的論述方向、選戰主軸的突出與定位、錯假訊息的傳播管道、兵役問題、投票行為的改變、民調的準度及變化、認知作戰、基層組織作戰、提名時間太晚、疫情及通膨的影響等多方面提出綜合性的建議與檢討，這些來自最前線的意見，都是讓民進黨知道選票流失的癥結點在哪裡，也是未來民進黨在面對選戰時最寶貴的教戰守則，如何讓未來在政策、選戰主軸和步調能夠更加一致，絕對是重要關鍵，這對民進黨所端出來的政見如何打動人心、突破同溫層、贏得人民的支持，都有相當大幫助，也是凝聚大家信心、突破現在困境最有力的檢討。

鄭文燦表示，遇到挫敗時，大力檢討；聽到不同意見，盡力溝通；在檢討會議上，有話直說、大開大放，是民進黨一脈相承的風格，也是民進黨越挫越勇、勇於改正的性格。

鄭文燦指出，連續的兩場檢討會議，從第一線輔選幹部的地方黨部主委，到主導選戰議題策略的競總團隊，所提出的建言和檢討意見，民進黨都會詳盡蒐集、彙整，並歸納出可行的方案與選戰經驗法則；接下來，檢討小組將持續與社會力、青年進行檢討座談，也會用各種形式和社會各方群體進行對話，廣納各項意見，務必在迎戰下一個戰役之前，記取教訓、調整步伐、做好完整準備，在政見上提出更有力的論述，在選戰上掌握更好的節奏，持續爭取民眾認同。

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