民進黨敗選檢討　縣市總幹事揭：抖音、認知失調、傲慢失去年輕人

▲鄭文燦今天召集第二場檢討小組會議。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨九合一大選大敗，13日下午由檢討小組召集人、桃園市長鄭文燦邀集各縣市競選團隊總幹事，歷時超過3小時討論，檢討這次敗選原因，據轉述，包括提名時程過晚、民意調查失準、各地出現賭盤和買票狀況、社群平台出現大量短影音假消息卻無法即時澄清，以及失去年輕世代支持等，都成為檢討方向，更有與會者直接提出「權力的傲慢」，提醒政績與防疫宣傳與民眾實際感受脫節。

據轉述，今天除了選舉延期的嘉義市，以及新竹市、金門縣代表未與會，其他縣市均由競選團隊總幹事或執行總幹事代表參與會議，會議歷時將近3個半小時，從下午2點開會至接近5點半才結束，會中氣氛熱烈，與會者提出逾30項檢討意見，未來也將進行社會研究、民意調查、深入訪談，做出完整的檢討報告。

與會人士透露，各縣市代表今天紛紛提出針對戰略、戰術兩大面向的檢討內容，例如提名時間比較晚，各地進行整合、佈局的時間被壓縮，還有民調判讀上出現落差，地方賭盤甚至比民調還準，也有人談及，在媒體戰上民進黨的聲音相對出不去，呈現的以負面新聞居多，可能需要以廣告購買、或加強攻防來處理，另外社群認知戰也成為討論焦點，例如中國社群軟體「抖音」和「TikTok（國際版）」上面的短影音、假訊息被大量轉載至Line社群，不只影響年輕族群，連中高齡、民進黨傳統支持者也受影響。

據指出，有選戰操盤手提到，部分沒有執政縣市的基層組織流失，缺乏里長、社區團體奧援，也有多名與會者稱，感覺選戰期間把該做的都做了，許多造勢也比以往盛大，是前所未有的熱，但為什麼輸成這樣？一名與會者稱這是因為出現「認知失調」，除了社群出現同溫層，實體生活也出現類似狀況。

此外，據轉述，此次地方選舉買票現象也成為會中討論焦點，因為三合一、九合一選舉比較容易透過買票來綁樁，多名與會者建議，查賄應該更有力道，或增加查賄的誘因。

擔任台北市競選總部總幹事的立委吳思瑤會後受訪說，她在會中13點檢討，包括她提出「執政的副作用」解釋敗選原因，因為人民想要看到權力制衡，宣傳執政成績、防疫成績時必須思考是否與人民感受有落差，必須更能夠同理、更貼近人民，「我們也都捫心自問，我們是不是權力的傲慢了？」

吳思瑤也說，民進黨流失年輕世代支持，大家不是把票投給國民黨，而是不投票了，或如台北市就轉移到無黨籍參選的黃珊珊那邊去，有必要找出與年輕世代的鏈結，他們真的是被剝奪感很重的一群人，應在論述、價值面召喚他們，且這次黨中央確實沒有找出「鼓舞人心的主軸」，並提醒未來面對單一席次「三咖督」狀況，情勢會相對險峻。