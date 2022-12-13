記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市立委補選參選人吳怡農13日下午前往松山北極殿，參加首場後援會成立大會，現場約近50名里民與會力挺。吳怡農說，感謝民進黨台北市議員許淑華挺身而出，成立後援會，感謝她的支持，也呼籲支持者1月8日出門投票。

▲為加強陸戰組織，吳怡農今天參與首場後援會成立大會。（圖／記者黃國霖攝，下圖同）

吳怡農今天下午前往松山機場附近的松山北極殿，出席由許淑華舉辦的北松山三民次分區後援會成立大會，會前廟方贈與「好彩頭」打氣加油，許也說，要支持優秀、認真、愛台灣的人進入立法院，幫市民謀福利。

吳怡農則表示，許淑華是多年來的好朋友，感謝她願意挺身而出成立後援會，很開心看到這麼多鄉親出來，也感謝議員的支持。他並在致詞時慷慨激昂地說，呼籲支持者用選票告訴對手「不要再罵了」，因為台北、台灣不能等下去，拜託大家1月8日出來投票。

值得注意的是，相較上周公開行程，吳怡農今天上午舉行第二場政見發表會時，媒體就注意到，有多名中央黨部新聞部同仁與會協助，更由兼任黨發言人的國際部副主任謝佩芬擔任主持人。據指出，這顯見吳怡農團隊在黨中央加入支援後，也逐步加強改善之前與媒體聯繫工作的問題。

據了解，民進黨中央黨部上周在代理秘書長林鶴明與兩位副秘書長林飛帆與高幸雪協助召集下，邀請中山大同與松山區議員與吳怡農競選辦公室開會，協調輔選工作事宜。

另據透露，除了協調確認相關市場拜票與廟口開講的時程與分工外，也進一步交換吳怡農競選辦公室對於接下來選戰節奏的規劃與想法，大家溝通順暢。