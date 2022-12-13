推線上點餐惹議！周玉蔻要綠委監督數發部　高嘉瑜先響應：傻眼至極

▲立委高嘉瑜。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

數發部近日力推「台灣雲市集」，盼透過線上訂餐系統，協助傳統老店數位轉型。但近期資訊戰、個資外洩、網路詐騙問題嚴重，不少民眾呼籲正視問題，連媒體人周玉蔻都喊話，「民進黨立委監督一下吧！」立委高嘉瑜13日就批評，國人關切的資安疑慮等未見成效，卻見部長開心宣傳線上點麵線，「滲透已經是點線面了，數發部還在點麵線？」

高嘉瑜表示，今年10月初，自己曾發文讚許「數發部與APPLE建立聯繫管道，成功攔阻iMessage詐騙簡訊」；但才過短短不到一個月，10月中就又有多位民眾反應收到多封iMessage詐騙訊息，連她也再度收到，疑似死灰復燃。

對於事發原因，高嘉瑜指出，也於近日致電詢問數發部原因為何？想不到數發部的人竟回覆：「 聯繫管道因外流而被APPLE單方切斷」，並坦承數發部已喪失防堵iMessage詐騙訊息的管道，故只能回歸刑事局165專線處理。

而針對為何外流一事，高嘉瑜表示，上週質詢數位產業署署長原因，但署長卻是一問三不知，甚至稱iMessage詐騙本來就是刑事局業務，「如此說詞反覆、推卸責任，實在令人傻眼至極！」

昨日數發部的粉專PO了一篇宣傳其建置之「快一點 Line 點餐客戶服務系統」，功能則是能讓大家可以在線上直接下單買麵線，高嘉瑜表示，引發爭議的是，數發部似乎不知輕重緩急，國人更關切的詐騙簡訊、個資外洩、資安疑慮等未見成效，卻見部長開心宣傳如何線上點麵線。

高嘉瑜質疑，數位發展部坐擁200億納稅人血汗錢，且在租金一年7千萬、裝潢費用3千萬的新光大樓豪華辦公室辦公，好不風光；但面對如今2300萬筆戶政資料外洩、乃至網路簡訊詐騙等民眾關切之事，至今仍不見數發部提出解決之道。

高嘉瑜批評，數發部卻反將資源優先用在建置外送平台系統，也難怪會有網友在底下打趣留言道：「滲透已經是點線面了，數發部還在點麵線？」

對於相關爭議，立委許智傑則緩頰，資安當然是數發部非常重要的工作，但一碼歸一碼，數發部業務還有許多其他工作，包括數位產業署推廣產業數位科技應用，協助排隊老店引進線上點餐系統，讓業者可以轉型，減少人力成本，數發部的努力應該也要給予肯定。



