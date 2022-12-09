「台灣史大師王世慶」學術研討會　深化新北地方學開拓新視野

▲「台灣史大師王世慶」國際學術研討會。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

一本舊帳簿，也能成為清代臺灣社會經濟的重要研究史料！為深化新北地方學，新北市立圖書館特別與國立臺北大學海山學研究中心、國史館臺灣文獻館於12月9、10日兩天合作舉辦學術研討會，邀請了包括日本、韓國、香港、臺灣等近40位國內外相關領域代表性的專家學者與會，透過學界的專業討論，深入了解新北轄區並建構地方特色，同時與世界知識連結。

文化局副局長于玟9日出席由新北市立圖書館與國立臺北大學海山學研究中心、國史館臺灣文獻館共同舉辦的「王世慶先生與臺灣文獻研究」國際學術研討會中表示，歷史是人類生活經驗的累積，新北市立圖書館除珍藏有全臺保存最完整的日治時期行政文件「臺北州檔案」，更持續與各界合作對話，讓這些珍貴的史料，能更廣泛地被使用，同時累積能量，透過新視角深化地方學的多元面向。

▲國史館臺灣文獻館於12月9、10日兩天合作舉辦學術研討會。

于玟表示，1928年出生於板橋下溪洲的臺灣歷史學界國寶級學者王世慶先生，一生貢獻於臺灣歷史學研究及文獻整理與編纂，更是開拓地方知識學的重量級學者，新北市文化局2012年曾為其出版口述歷史專書，介紹其人生經歷與學術成就，新北市重要的在地慶典如三峽綠茶季、樹林紅麴文化節等，皆是在王世慶先生的研究基礎之上才得以發展。

于玟說，他同時將新北市的文化及宗教信仰形成知識脈絡，除了讓在地的傳統文化風貌得以保存，更透過學術及對土地的關懷，以在地觀點打響國際名聲，現今臺灣及日本學界諸多重要學者，皆曾受教於王世慶先生，或者受其著作影響而在專業領域上有所成就。

▲王世慶先生相關著作。



國立臺北大學李承嘉校長表示，王世慶先生長期關注土地與流域的水文經濟，透過研究提供未來城市規劃的藍圖，正是新北市從在地化走向國際化的重要借鏡。此次研討會兩天議程，共有6個場次，3場專題演講及20篇學術論文，特別邀集包括香港學者蔡志祥教授、日本學者松金公正教授、宮崎聖子教授、鈴木哲造老師；韓國學者鄭椙元教授、李在燮教授，以及國立臺灣師範大學歷史系吳文星教授、臺北教育大學臺灣文化研究所何義麟所長與戴寶村教授。

國史館臺灣文獻館張鴻銘館長、國立故宮博物院吳密察院長、輔仁大學歷史學系許毓良教授、國立東華大學歷史學系陳鴻圖教授、以及中央大學歷史學研究所李力庸教授等國內外地方學的學界專家，除探討王世慶先生人生歷程與臺灣史相關研究貢獻，同時也針對日治時期臺灣研究、總督府的統治政策、土地拓墾與地方社會、大臺北區域研究、戰後臺灣產業的發展等議題進行探究，以延伸新北地方學研究發展的可能性與深化地方學發展。

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