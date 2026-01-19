義大利總理時隔19年訪韓！李在明青瓦台款待梅洛尼　簽合作備忘錄

▲義大利總理梅洛尼出訪南韓，與南韓總統李在明在青瓦台進行會談。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／編譯

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）出訪南韓，與南韓總統李在明在青瓦台舉行首次韓義峰會，會後召開共同記者會，並簽署3項合作備忘錄（MOU），涵蓋半導體、供應鏈、災害防護與文化資產等領域。梅洛尼不僅是總統辦公室重返青瓦台後首位到訪的外國領袖，也是李在明政府去年6月上台以來首位來訪的歐洲領導人。

根據《韓聯社》，李在明與梅洛尼今（19）日上午在青瓦台舉行會談，雙方就半導體、人工智慧（AI）、航太、國防產業等尖端產業深化合作達成共識，同時確認在印太地區和全球層級攜手維護和平與穩定的重要性。兩國元首在會後發表的共同聲明中，也明確重申「實現韓半島（朝鮮半島）完全非核化與永久和平」的共同立場。

李在明在共同記者會指出，韓義關係已於2018年升級為「戰略夥伴關係」，未來將以更具前瞻性的方式深化合作，特別是在攸關國家未來競爭力的科學與高科技領域。他表示，南韓的技術實力與義大利在科學與製造方面的傳統優勢具高度互補性，雙方也將在國防產業推動互利合作。

梅洛尼則回應，兩國應在既有互信基礎上創造更高附加價值，持續強化經濟夥伴關係。她也提及，從歐洲安全到印太局勢，尤其是現仍進行的俄烏戰爭，當前國際環境充滿挑戰，義大利與南韓在安全議題上保持緊密合作具有重要意義。

除產業與安全議題外，雙方也就關鍵礦物供應鏈合作達成共識。共同聲明指出，兩國將透過「礦產安全夥伴關係（MSP）」等多邊機制，加強關鍵礦物供應鏈的共同開發與資訊交流，以提升經濟與產業安全。

在人文與交流層面，李在明表示，雙方將擴大觀光與文化互動，包括在義大利主要觀光景點增設韓語導覽服務。他也特別請求義大利方面關注即將舉行的米蘭冬季奧運期間南韓選手與國民的安全，梅洛尼則回應，將親自造訪南韓選手村。

雙方同時高度肯定高層互訪的象徵意義。李在明指出，梅洛尼此行不僅是義大利總理19年來首度訪韓，也是李在明政府去年6月4日上台後首位訪問青瓦台的歐洲領導人。對此，梅洛尼笑稱，兩國關係如此密切，卻相隔多年未有總理訪韓，令她感到意外，並再次正式邀請李在明以國賓身分訪問義大利。

在會談後，韓義兩國共簽署3項合作備忘錄（MOU），包括AI等尖端領域的產業合作，同時推動公私部門供應鏈資訊共享與網絡建構「市民保護合作MOU」，強化災害管理與政策交流。

另外，由南韓國家遺產廳與義大利文化部簽署的「文化遺產與景觀保護MOU」，則涵蓋文化資產管理數據共享、防止文物非法流通及考古研究合作等內容。