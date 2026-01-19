川普緊盯加拿大！抱怨「防不住中俄」　擬強化加國邊境防禦

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普在放話拿下格陵蘭島之際，私底下正關注西半球另外一個國家，也就是加拿大。美國多名現任、前任官員透露，川普私下多次對幕僚抱怨，認為加拿大同樣無力保衛邊境，難以抵禦俄羅斯或中國的任何侵犯。

NBC新聞報導，川普認為加拿大需要增加國防開支，根據官員們的說法，川普推動加速美方內部針對更廣泛北極戰略的討論，並可能在今年內與加拿大達成協議，強化北部邊境防禦。

官員說明，加拿大與格陵蘭的情況不同，川普並未尋求收購加拿大或要透過軍事手段奪取，也沒有出現要在加拿大北部邊境部署美軍的相關討論。

美國與加拿大官員正針對如何強化兩軍在北極地區合作進行磋商，討論項目包括升級加拿大預警系統、增加聯合軍事訓練與行動、擴大空中和海上聯合巡邏、加強美國船艦在北極巡邏等。

川普17日曾暗示，美國若能取得格陵蘭，將使加拿大受益。官員指出，「說到底，這一切都是為了阻止俄羅斯與中國進一步介入北極。若美國擁有格陵蘭，加拿大其實也能從中受益。」

美加進行溝通的管道是五角大廈內部的北極事務工作小組，根據美國官員的說法，小組已向白宮發出警告，認為加拿大北境暴露在中俄威脅下，是美國在該區域面臨的最大挑戰之一。

官員透露，川普對加拿大的其中一項主要批評是國防開支，以川普的觀點來看，加拿大無法在北極地區抵禦來自中俄的威脅，「他們（加拿大）在北極能力方面確實需要提升，維持現狀是不夠的」。加拿大正增加國防開支，但仍未達北約成員國目標。

官員也說，川普已表示有意購買更多破冰船，加強在北極地區的巡邏，且川普在公開場合對加拿大的態度不如私下那麼強硬，只要他認為兩國解決問題的討論富有成效，這種情況就不會改變。