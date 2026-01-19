　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

客機降落「暴衝彈跳」超驚險！　疑前輪噴飛影片曝光

▲▼客機降落「失控暴衝」差點仆街！　疑前輪噴飛影片曝光。（圖／翻攝X）

▲美聯航客機降落時，疑似前輪噴飛。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

美國聯合航空（United Airlines）一架客機18日降落時，竟在跑道上持續向前猛衝，機身劇烈搖晃彈跳，疑似前輪的零件還當場脫落，幸好機上206人最終平安無事。

跑道上暴衝彈跳　206人客機驚險降落

社群媒體流傳影片顯示，客機著陸後數秒內，依然持續向前猛衝，即使從遠處仍可明顯看見，機身正在劇烈搖晃。隨後，機頭一個小零件脫落，在跑道翻滾後彈飛至周邊草地。

影片背景可聽見，拍攝者與周遭友人嚇得連連驚呼。許多網友推測，脫落零件可能是飛機前輪。

機械問題釀禍　機場一度停飛

《紐約郵報》報導，聯航2323航班自芝加哥歐海爾國際機場（O’Hare International Airport）起飛，載著200名乘客及6名機組人員前往佛州，下午在奧蘭多國際機場（Orlando International Airport）著陸時，發生這場驚險事故。

儘管並未導致人員傷亡，但跑道一度遭封閉，機場短暫發布地面停飛令，幸好稍晚就已恢復正常運作，未對其他航班造成重大影響。

美聯航發言人向媒體證實，飛機落地後確實發生「機械問題」，全體乘客被迫搭乘接駁巴士前往航廈，但未進一步說明具體細節。美國聯邦航空總署（FAA）也尚未發表正式聲明，事故確切原因仍待調查。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／日本首相高市早苗正式宣布　解散眾議院
銀行通知被盜刷！他火速「取消交易」GG了　一票人都收到
黃甫九天判88年棄保逃亡　最新白髮照曝
快訊／「學測社會」解答快來對　補教預估今年五標出爐
認女兒遭霸凌！父堵幼兒園門口私刑7歲童
小時候的味道沒了！蔥油餅夫妻雙亡「永久歇業」　網刷一排道不捨
民進黨議員初選廢「禁大咖條款」　1條件即可用賴清德、蕭美琴肖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／日本首相高市早苗正式宣布　解散眾議院

川普緊盯加拿大！抱怨「防不住中俄」　擬強化加國邊境防禦

義大利總理時隔19年訪韓！李在明青瓦台款待梅洛尼　簽合作備忘錄

客機降落「暴衝彈跳」超驚險！　疑前輪噴飛影片曝光

川普再開砲！批丹麥20年搞不定俄羅斯威脅　美國「一定做到」

人妻偷吃鄰居「被5歲兒撞見」　她竟把孩子推下樓摔死

韓國又爆《熔爐》案！19名身障女遭要求「叫爸爸」　院長摸褲硬上

沒拿諾貝爾獎不爽了　川普致信挪威總理：不再有義務思考和平

9天釀22死！公象發情失控「見人就踩」　印度村民只能睡屋頂

菲律賓睽違10多年「發現新氣田」　可供570萬戶家庭用電一整年

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

快訊／日本首相高市早苗正式宣布　解散眾議院

川普緊盯加拿大！抱怨「防不住中俄」　擬強化加國邊境防禦

義大利總理時隔19年訪韓！李在明青瓦台款待梅洛尼　簽合作備忘錄

客機降落「暴衝彈跳」超驚險！　疑前輪噴飛影片曝光

川普再開砲！批丹麥20年搞不定俄羅斯威脅　美國「一定做到」

人妻偷吃鄰居「被5歲兒撞見」　她竟把孩子推下樓摔死

韓國又爆《熔爐》案！19名身障女遭要求「叫爸爸」　院長摸褲硬上

沒拿諾貝爾獎不爽了　川普致信挪威總理：不再有義務思考和平

9天釀22死！公象發情失控「見人就踩」　印度村民只能睡屋頂

菲律賓睽違10多年「發現新氣田」　可供570萬戶家庭用電一整年

救到「腐爛神」全身髒厚毛走不動　剪完毛萌樣志工也驚訝

台積電4成產能搬到美國　謝寒冰怒「台股、台灣直接垮了」：被賣了

上周外資買超台股逾20億美元　漲幅3.7％居亞股第2名

書法大師吳肇勳揮毫！彰化「馬躍騰達」春聯免費送　時間地點曝

快訊／日本首相高市早苗正式宣布　解散眾議院

主人收安親班照片　驚見博美「霸氣混進大狗團」網笑：牠才是老大

打進NBA機會來了！首屆「未來之星邀請賽」分區賽4月登場

高雄恐變天？最新民調輸柯志恩6.3%　賴瑞隆：全力爭取市民支持

蘇格登春聯設計迎好年　仕高利達酒禮搭小物先開運

蔡允潔「手臂植避孕針」宣布封肚！揭老公未結紮原因　全程親掌鏡

【男人的快樂】騙朋友隔音很好...他超認真吶喊完全沒在演

國際熱門新聞

全世界「唯一沒有紅綠燈」首都曝光！　裝完又拆掉了

柏林清晨急令返國　15名德軍神祕撤離格陵蘭

台灣首獲美國232晶片最惠國待遇！南韓緊急開會因應

被薯條淹沒　居民看2次才敢信

智利野火失控18死！總統宣布「災難狀態」

快訊／台灣女遊客馬來西亞潛水溺斃

友邦瓜地馬拉宣布「全國緊急狀態」

快訊／西班牙高速列車出軌對撞！　至少21死逾百傷

伊朗嗆川普「攻擊最高領袖視同宣戰」　暗示仍可能執行死刑

沒拿和平獎！川普：不再有義務思考和平

川普版聯合國？「和平委員會」天價入會費曝

懷孕期間再懷孕　年輕媽產下差一周雙胞胎

南非宣布進入「國家災難狀態」　洪水奪30命

川普打造「新聯合國」　多國證實已受邀

更多熱門

相關新聞

印尼飛機「急速俯衝」失聯　11人生死未卜

印尼飛機「急速俯衝」失聯　11人生死未卜

印尼一架由印尼海洋事務與漁業部租用的「ATR 42-500」小型監測機，17日下午在蘇拉威西島（Sulawesi）附近上空失蹤，機上載有11人。目前當地政府已動員約400名軍警與志工展開海陸空大搜索，初步懷疑飛機可能墜毀於山區，但現場惡劣的天氣狀況讓搜救行動面臨極大挑戰。

美軍有動作？　美FAA急發「60天飛行警告」

美軍有動作？　美FAA急發「60天飛行警告」

機上乘客螢幕「全程放1幕」　過來人：很方便

機上乘客螢幕「全程放1幕」　過來人：很方便

班機落地「8輪集體爆胎」　乘客劇烈搖晃嚇

班機落地「8輪集體爆胎」　乘客劇烈搖晃嚇

以為收垃圾　空姐打開嘔吐袋驚見「一堆鈔票」

以為收垃圾　空姐打開嘔吐袋驚見「一堆鈔票」

關鍵字：

聯合航空機械故障飛機FAA

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

狂砍父母37刀…蔥油餅夫妻慘死「兒子正面曝光」！

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

入境免稅菸品規定調整　加熱菸上限200支、2／1上路

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

張菲被拍信義區買甜點！

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

林俊傑遭控訴PUA前女友！　她PO「親密貼臉照」

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面