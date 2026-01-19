客機降落「暴衝彈跳」超驚險！　疑前輪噴飛影片曝光





▲美聯航客機降落時，疑似前輪噴飛。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

美國聯合航空（United Airlines）一架客機18日降落時，竟在跑道上持續向前猛衝，機身劇烈搖晃彈跳，疑似前輪的零件還當場脫落，幸好機上206人最終平安無事。

跑道上暴衝彈跳 206人客機驚險降落

社群媒體流傳影片顯示，客機著陸後數秒內，依然持續向前猛衝，即使從遠處仍可明顯看見，機身正在劇烈搖晃。隨後，機頭一個小零件脫落，在跑道翻滾後彈飛至周邊草地。

影片背景可聽見，拍攝者與周遭友人嚇得連連驚呼。許多網友推測，脫落零件可能是飛機前輪。

MCO today, “can see what looks like a nose wheel roll off the gear and exit to the right “ pic.twitter.com/jjb0ofWY5c — JonNYC (@xJonNYC) January 18, 2026

機械問題釀禍 機場一度停飛

《紐約郵報》報導，聯航2323航班自芝加哥歐海爾國際機場（O’Hare International Airport）起飛，載著200名乘客及6名機組人員前往佛州，下午在奧蘭多國際機場（Orlando International Airport）著陸時，發生這場驚險事故。

儘管並未導致人員傷亡，但跑道一度遭封閉，機場短暫發布地面停飛令，幸好稍晚就已恢復正常運作，未對其他航班造成重大影響。

美聯航發言人向媒體證實，飛機落地後確實發生「機械問題」，全體乘客被迫搭乘接駁巴士前往航廈，但未進一步說明具體細節。美國聯邦航空總署（FAA）也尚未發表正式聲明，事故確切原因仍待調查。