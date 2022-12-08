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視察中和佳和公園綜合大樓工程　侯友宜：提供更好公共服務

▲視察中和佳和公園綜合大樓工程 侯友宜：提供更好公共服務。（圖／新北市新工處提供）

▲新北市長侯友宜視察中和佳和公園綜合大樓工程。（圖／新北市新工處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（8日）至中和視察佳和公園多目標綜合大樓工程，他表示，大樓將於今年底正式啟用，除改善現有停車不足問題，也能解決學齡前幼兒教育及托育需求，並滿足市民運動需求。

侯友宜說，中和地區人口密集，為滿足民眾停車需求並增加多元服務，市府規劃興建佳和公園多目標綜合大樓，結合健身中心、幼兒園、公托、地下停車場等設施，打造具社福、生活與休閒的複合式空間，為地方提供更好的公共服務。

▲視察中和佳和公園綜合大樓工程 侯友宜：提供更好公共服務。（圖／新北市新工處提供）

工務局表示，佳和公園多目標綜合大樓以多元使用為主軸，總預算約6億3千多萬元，樓地板面積約4180坪，興建地下2層、地上4層樓建物，規劃包含幼兒園（4班共106人）、托育中心（3班共45人）、健身中心（包含健身房、韻律教室、飛輪教室及其他複合式運動服務等）以及280個汽車停車位、100個機車停車位的地下停車場。

工務局指出，佳和公園規劃結合周邊景觀，將設置環狀步道及綠植延伸公園綠意，原周邊16支電桿也地下化，路燈及電箱則整合至人行道設施帶，不僅人行環境安全升級，原本雜亂的天際線也一掃而空，打造美好的中和生活圈。

▲視察中和佳和公園綜合大樓工程 侯友宜：提供更好公共服務。（圖／新北市新工處提供）

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